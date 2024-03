Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 28 de marzo de 2024, p. 4

La edición 17 del Gran Remate de Libros y Películas en el Monumento a la Revolución fue inaugurada este miércoles con la participación de más de 340 editoriales, 40 más que el año pasado. Otros sellos se quedaron fuera porque ya no había espacio para colocarlos , señaló Paloma Saiz, directora de la Brigada Para Leer en Libertad.

La promotora cultural estimó que en esta ocasión llegarán a una cifra cercana a medio millón de ejemplares vendidos. Recordó a los medios que la cifra oficial del año pasado fue de 300 mil unidades. Sin embargo, cree que fueron muchos más, pues son datos reunidos antes de la conclusión del remate y en las últimos horas es cuando más se vende; además, a las editoriales les da por decir que es menos .

Sobre el aumento de participantes, Saiz aseveró: no veo ya cómo poner más. Hay una demanda impresionante y bastantes solicitantes se quedaron fuera. Muchos se inscriben y resulta que venden muñequitos y no sé qué. Eso no los queremos, sino editoriales que vendan discos o películas .

Informó que cada estand de 9 metros cuadrados tiene un costo de 4 mil 800 pesos por los cinco días de la feria (que concluye el 31 de marzo) y la inversión total del remate es de un millón 150 mil pesos.

En este encuentro, los más de 340 sellos editoriales están instalados en 197 espacios en la Plaza de la República, entre ellos Pentagrama, Penguin Random House, Instituto Mora, Educal, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Macondo Libros, Santillana, Editores Mexicanos Unidos y Sexto Piso. Los precios van de 10 a 150 pesos por ejemplar, y el horario es de 11 a 20 horas.