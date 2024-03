Losier estudió literatura y bellas artes antes de dirigir su marca de biopics vanguardistas, íntimos, poéticos y caprichosos sobre directores, músicos y artistas como Alan Vega, los hermanos Kuchar, Guy Maddin, Richard Foreman, Tony Conrad, Felix Kubin y Genesis P-Orridge. Su próxima película, The Residents: Behind the Mask, se centrará en ese legendario colectivo musical estadunidense.

Ambulante Gira de Documentales es un ciclo de cine de no ficción que no sólo llegó para quedarse a cosechar cinefilia entre mexicanos. Tras 19 ediciones, se ha convertido en nicho para el arte audiovisual que difunde conocimiento de distintas realidades del mundo.

Los protagonistas de sus filmes habitan el reino de la excentricidad. Sus personajes aparecen de forma íntima, lúdica, irreverente y surrealista en cintas, cuya realización puede tomar varios años y se desdoblan en distintos momentos , señala el comunicado de la Casa de Lago sobre Losier, quien abarca lo ficcional y lo documental. Filma, por lo regular, en 16 mm; juega con los procesos manuales y analógicos de las cámaras y la edición; retrata personajes que, como ella, navegan sus propios límites, o aquellos creados por la sociedad, como el luchador exótico mexicano-estadunidense Saúl Armendáriz en su película Cassandro, the Exotico! (documental de 2018, que el mexicano Gael García Bernal representó en una película de ficción). También capta con su lente a un artista de vanguardia que se somete a una transformación física para ser idéntico a la persona que ama, en el primer largometraje internacionalmente celebrado de la creativa: The Ballad of Genesis and Lady Jaye, de 2011.

Esta retrospectiva también mostrará la película Aqui, em Lisboa: Episódios da Vida da Cidade, retrato de la capital portuguesa, así como una selección de cortometrajes que abarcan desde sus primeros trabajos hasta los más recientes, con una diversidad temática que incluye la taxidermia, el teatro avant-garde o luchadoras.

Asimismo, contará con una clase magistral para hablar de su trabajo y la instalación de sus Loop Boxes, que podrán visitarse del 6 de abril al 5 de mayo en los horarios habituales de Casa del Lago.

Finalmente, la retrospectiva también tendrá otras sedes. En la Ciudad de México formará parte de la Noche exótica en el IFAL (Río Nazas 43, Cuauhtémoc), donde la artista dará una charla posterior a la proyección de dos de sus documentales. Fuera de la capital, en el Museo de la Ciudad de Querétaro, las Loop Boxes se presentarán como parte de Ambulante-Gira de documentales.

Como actividad especial, destaca la presencia de Lynne Sachs, quien impartirá la clase magistral Marcos y estrofas. Lynne Sachs sobre el cine y la poesía y el taller práctico de cine Abrir el álbum familiar.

La función inaugural de la Gira de Documentales será el miércoles 10 de abril a las 19:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Se proyectará la película Tres promesas, en la que el director Yousef Srouji retoma las filmaciones realizadas por su madre durante las represalias del ejército israelí contra la segunda intifada en Cisjordania.

La función contará con la presencia de Marielle Olentine, productora del documental. La entrada es gratuita y el cupo es limitado.