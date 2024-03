Reyes Martínez Torrijos

Martes 26 de marzo de 2024

La cantante y compositora Iris Bringas celebrará 25 años de trayectoria artística con un concierto multimedia que se realizará mañana en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en el que propone recrear un universo y jugar con historias de paradojas cuánticas .

La también escritora explicó a este diario que en su recital Mujer hecha a mano estará acompañada por Jehová Villa Monroy (guitarra) y Ernesto Guerrero (piano), quienes son muy cercanos a mí y con quienes he trabajado todo este tiempo. Es supersimbólico .

Bringas (Ciudad de México, 1978) mencionó que aún sube con nervios al escenario, con ilusión y temor, cargada con un montón de experiencia e infelicidades de un camino que es como un deporte alto riesgo. Uno siempre vuelve con la misma emoción de los inicios, aunque a veces el tiempo deja estragos .

Al principio, el concierto fue pensado con la proyección de videos de las canciones, pero siempre me queda esa espinita de que quiero más, algo no tan simple. Me gusta complicar las cosas: vamos a poner planetas y sobre ellos se van a proyectar imágenes y paradojas cuánticas .

Recordó que no se hubiera imaginado estar en el Auditorio Nacional, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris ni en el Festival Internacional Cervantino; tampoco, que sería invitada por Charly García y Nito Mestre para cantar con ellos.

Iris Bringas se dijo muy contenta porque es como hablar de la férrea voluntad; de cuando se impone la necedad y uno sigue haciendo las cosas aun por encima de nuestras posibilidades .

Adelantó que por primera vez cantará en vivo la canción Cerrando mis ojos, del disco poco difundido La noche cinco y sereno. También interpretará piezas que “tienen representatividad, como Regresar al origen, En fin amar y He buscado, que habla de la cuestión íntima de buscar experiencias nuevas y gente diferente y vivir”. Fueron escritas por ella y Jehová Villa, y con arreglos de Ernesto Guerrero.