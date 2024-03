Helen Coffey

The Independent

Periódico La Jornada

Lunes 25 de marzo de 2024, p. 6

Norah Jones sólo quiere divertirse. De hecho, utiliza la palabra diversión 28 veces durante una entrevista para promover su reciente disco, Visions, que ya está en plataformas.

Si alguien en la música se ha ganado el derecho a relajarse y disfrutar de lo que hace, esa es Norah, cantante y compositora de 44 años que hace más de 20 años irrumpió en la escena con su álbum debut exitoso, Come Away With Me. Vendió más de 27 millones de copias en todo el mundo y le valió cinco premios Grammy a los 22 años. Fue una época muy, muy extraña , reflexiona, en lo que parece un eufemismo. No estaba preparada .

Las canciones de Jones aparecieron hasta en programas de televisión con ese suave sonido de guitarra, una batería cepillada, el bajo acústico, la voz íntima de la intérprete y el piano con infusión de jazz, que todavía evocan nostalgia. Siento que nunca volví a alcanzar ese nivel de éxito , asegura la compositora. Pero estaba bien con eso. Fue demasiado estresante .

A Come Away with Me le siguieron tres álbumes consecutivos que obtuvieron ventas de platino (las máximas) durante los siguientes siete años: Feels Like Home, Not Too Late y The Fall, mientras la década de 2010 trajo otros tres discos, ofertas que fueron admiradas por la crítica, pero ninguna estuvo cerca de igualar sus éxitos anteriores.

“Aunque trabajé duro y estaba orgullosa de la música, las estrellas se alinearon de una manera que hizo que (Come Away with Me) se volviera loco. No sabía cómo recrear eso, así que no iba a intentarlo”, cuenta.

Tener el foco de atención brillando sobre ella a una edad tan joven también ha dado forma a la relación de Jones con la fama (a pesar de que era hereditaria gracias a su difunto padre, el virtuoso del sitar Ravi Shankar).

Da la impresión de que a ella le resulta incómodo, incluso desagradable. Se necesita mucho trabajo para ser muy famosa y seguir siéndolo , afirma. No creo que eso sea agradable para mí. Vivo una vida bastante sencilla. Y lo agradezco; no me gustaría que quedara más expuesta .

Cuando Jones llegó a lo grande, era una etapa en la que a las estrellas del pop como Britney Spears y Christina Aguilera, la prensa destrozaba cada uno de sus movimientos y atuendos.

¿Quizás esto también haya distorsionado su idea de la celebridad?, se le pregunta.

Quiero decir, eso habría sido horrible , sostiene sobre estar sujeta a ese nivel de escrutinio. Eso es muy perjudicial para la gente; me alegro de no haber estado en eso .

Asegura que se sintió protegida y amparada por el equipo que la rodeaba en la cima de su carrera, instalada en un pequeño rincón de la industria que era más mi ritmo. Aún así, no puedes evitar sentir estar rodeada de advertencias muy visibles sobre artistas femeninas que no tuvieron tanta suerte .

Las respuestas de Jones se describirían como cautelosas . Cuando se le pregunta quién sería el artista de sus sueños para trabajar, contesta que hay toneladas de personas , pero se niega a dar nombres; cuando se le cuestiona qué carrera le habría interesado si no se hubiera dedicado a la música, responde que no tiene idea . Su vida privada es sagrada y en gran medida está prohibida; si bien menciona de pasada a los dos hijos, de 10 y siete años, que tiene con su esposo, el tecladista Pete Remm.

Durante la charla por Zoom, mantiene su cámara apagada. No se pueden ver sus expresiones faciales o esos grandes ojos marrones, que se iluminan mientras habla de su nuevo álbum: Visions.

Es por eso que, durante mucho tiempo, se mostró cautelosa a la hora de utilizar las redes sociales. Naturalmente, no me conecto a Internet ni publico mis pensamientos sobre el día o lo que está sucediendo; no es así como me siento cómoda estando en el mundo , comparte.

