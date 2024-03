Plata Álvarez explicó que los médicos buscan salvarle el ojo para evitar extirparlo, aunque ya no podrá ver. Le hace falta una segunda cirugía para quitarle unas cataratas que le salieron en la primera intervención y para retirarle el lente dañado , comentó en entrevista.

El daño que le hicieron a mi hijo fue permanente y no voy a dejar así las cosas , advirtió la madre del menor, quien señaló que el directivo y el docente son responsables de lo sucedido a su hijo. El primero por no aplicar ningún tipo de protocolo contra el hostigamiento escolar, y el segundo, por su ausencia en el salón de clases el 27 de febrero, día de la agresión.

Mixquiahuala, Hgo., Tras informar que Miguel Ángel García Plata, de siete años, perdió la vista del ojo derecho a consecuencia de la agresión de otro menor dentro del salón de clases de la primaria Juan Escutia, la madre de Miguel, Luz Belén Plata Álvarez dio a conocer que interpondrá una denuncia penal contra el director del plantel, Eulalio Pablo Reyna, y del maestro César López Zúñiga por negligencia, ante las lesiones de su hijo, luego de que recibió un puñetazo con un vidrio, y no haber aplicado los protocolos contra el bullyng.

Hasta el momento el niño no sabe que ya no podrá ver, por lo cual su mamá dijo que va a pedir ayuda de especialistas en sicología para saber cómo le dará la mala noticia.

Me pregunta si va a volver a ver y yo siento feo decirle que no. Le he dicho que su situación es temporal.

Señaló que la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) le pidió hacer unos trámites para recibir el apoyo del seguro escolar; sin embargo, el director del plantel debe entregarlos, y desde el día de la agresión no la quiere atender.

Vecinos del barrio El Calvario organizaron una kermés a fin de reunir fondos para las medicinas y tratamiento del niño, que fue atendido en el hospital IMO de especialidades de Querétaro.