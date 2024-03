Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Sábado 23 de marzo de 2024, p. 3

El Gran Remate de Libros y Películas llega a su edición 17 con la participación de 300 sellos editoriales y 197 expositores que ofrecerán libros, revistas, cómics, filmes, cedés y vinilos, del 27 al 31 de marzo, en el Monumento a la Revolución.

En conferencia, los organizadores señalaron que la finalidad de esta iniciativa, auspiciada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Brigada Para Leer en Libertad AC, es impulsar el acceso a la lectura y promover los derechos culturales de los habitantes de la capital mexicana.

“El lema de este encuentro es ‘Salva un libro, no dejes que lo destruyan’. Debido al éxito y colaboración entre las editoriales, a partir de 2023 realizamos dos ediciones por año. El próximo tendrá lugar en agosto”, informó Claudia Curiel de Icaza, titular de la dependencia local.

La funcionaria añadió que “los precios serán espectaculares: van de 10 hasta 150 pesos; además, habrá una oferta editorial que abarca muchísimos temas como la divulgación científica, la novela, historias infantiles, filosofía, salud, arte y cine, entre otros.

El año pasado tuvimos una afluencia de 260 mil personas, lo que representa prácticamente dos planchas del Zócalo llenas, y se vendieron casi 600 mil ejemplares , refirió.

En tanto, Paloma Sáiz, coordinadora de la Brigada para Leer en Libertad, dijo que la industria editorial publica cantidades impresionantes de libros cada año. Sin embargo, “los textos tienen muy poco tiempo de vida. No me refiero a los best sellers, sino a aquellos que no pasan más de dos o tres meses en librerías.