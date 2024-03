▲ Si España piensa que no cometió errores durante la Conquista, no tiene que pedir perdón, expresó el vocalista del grupo, Jorge Hernández. Foto Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 21 de marzo de 2024, p. 8

Madrid. El vocalista de Los Tigres del Norte, Jorge Hernández, quien está al corriente de la problemática del narcotráfico en España, adelantó que ha estado trabajando los últimos meses en una canción con personajes e historias de ese país.

He tratado de tener una historia de allá, de España, de cosas que suceden allí. Siempre me ha interesado hacer una historia de personajes de allá y en eso he estado trabajando los últimos tres meses, informándome , explica en entrevista para Europa Press.

La banda mexicana, que llevaba 14 años sin visitar España, dará cinco conciertos en abril en Madrid, Coruña, Bilbao, Barcelona y Pamplona, y tras 55 años de carrera, Hernández asegura que sus letras tratan de no ofender al público, aunque muestran el bien y el mal y lo que puede suceder a la gente si hace según qué cosas.

En zonas de México les han censurado algunos narcocorridos. En Chihuahua nos piden que no cantemos algunas historias. Les mandamos una lista de lo que queremos cantar y ellos nos dicen esta sí o esta no. Son historias que pasaron hace años , explica el vocalista, que remarca que no es una prohibición, sino una cooperación .

Respecto a la cuestión colonial, considera que si España piensa que no cometió errores, no debe pedir perdón y añade que casi la gran mayoría es indiferente al perdón.

Si España piensa que no cometió errores, no tiene por qué pedir perdón, y si piensa que lo hizo, pues que lo haga. Así vivimos todos en paz. Casi la gran mayoría de la gente, si pide perdón o no lo hace, seguimos teniendo el mismo entusiasmo de seguir adelante en la vida y seguir haciendo lo que cada persona quiera hacer , expresa.