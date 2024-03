Paula Carrizosa

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 21 de marzo de 2024, p. 2

Puebla, Pue., En el foro principal del edificio Carolino, sede de la Feria Nacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), encuentro también conocido como Fenali, se presentó la noche del martes Cuentos reunidos, segundo volumen de las obras completas del pensador argentino exiliado en México Raúl Dorra (1937-2019), proyecto impulsado por la BUAP y la Universidad de Villa María, de Córdoba, Argentina.

La edición fue coordinada por el escritor Juan Sebastián Gatti, quien durante la presentación hizo notar que los cuentos ahora reunidos resuenan con las novelas, los textos académicos y los ensayos de su mentor, Raúl Dorra, pues hay temas y estéticas que él trabajó minuciosamente. Digo cosas como ruido, armonía, ecos, resonancias, y no lo hago de manera gratuita, porque uno de los hilos conductores de la obra de Raúl es precisamente la música de la palabra, la primera palabra, decía él pensando, entre otras cosas, en la poesía .

Para un conversador, un poeta, un estudioso de los modos del habla, la palabra era música que se constituye como una voz, subrayó Gatti. Una obra es eso, dijo una vez en una entrevista, un universo de formas. Creo que lo que se quiere comunicar es el deseo, el cual puede expresarse en un relato, una forma dramática, un poema. Aquí lo importante es la construcción de una voz o de voces que se llaman y se responden, que se comunican y se extravían. La literatura es un llamado y una espera. La literatura es una voz y un oído, entonces .

En entrevista previa a la presentación del libro, Gatti explicó: Cuanto más lee uno la obra de Raúl, más se da uno cuenta de que es un conjunto armónico, integral de textos que van más allá de la mera separación de géneros, en los que se nota esa integración creadora .

Todos los cuentos

Algo interesante, destacó, fue que el editor responsable de este volumen, Carlos Gazzera, de la Editorial Universitaria de Villa María, tuvo como una de sus preocupaciones juntar todos los cuentos publicados en libros diversos, haciendo una obra que fuera más allá de convertirse en adorno o destinada solamente para el estudio de lectores especializados.