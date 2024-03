Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 17 de marzo de 2024, p. 19

Madrid. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue proclamado ayer candidato a renovar el cargo por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para las elecciones del 28 de julio.

Si ustedes me apoyan y me protegen, este año volveremos a triunfar por el camino de la verdad (...). Acepto esta candidatura y junto al pueblo iremos por una nueva victoria (...). Un hombre solo no es nadie. A nosotros nos mueve el amor, somos una familia , dijo Maduro durante el acto oficial de proclamación, informó el portal venezolano Últimas Noticias.