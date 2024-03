Jorge Caballero

No nos moverán, ópera prima del director mexicano Pierre Saint Martin Castellanos, celebrará su estreno mundial en la edición 36 del Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, Francia, que se efectuará del 15 al 24 de marzo.

La cinta trata sobre el perdón y la venganza, teniendo de marco los sucesos del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco del otrora Distrito Federal. Aunque han pasado ya más de 55 años de aquel fatídico día, sigue presente la necesidad de hablar sobre lo que pasó. En ese contexto, Saint Martin Castellanos en entrevista con La Jornada señaló que la idea de la historia se implantó desde niño en su cabeza. Contó: “el origen de esta historia se remonta a los recuerdos y las vivencias de mi madre sobre la misteriosa muerte de mi tío Jorge durante el otoño de 1968, aunque no en los hechos del 2 de octubre. No nos moverán es una historia de venganza y perdón en un país históricamente sediento de justicia.

También es un homenaje a mi madre y a otras familias que han perdido a alguien a causa de la violencia, así como el camino hacia la paz. Se desprende de mi historia familiar y el rencor por vengar la muerte de un ser querido. Pero si bien, la justicia y el dolor son los detonadores del drama, fue el humor, intrínseco del personaje principal lo que dio forma a esta historia fársica que anhela tanto la paz como el perdón y la sanación.

Socorro es una testaruda abogada que está obsesionada con encontrar al soldado que mató a su hermano durante la masacre estudiantil de 1968 en Tlatelolco. Esta necesidad de justicia enmascara una antigua culpa que la ha enemistado con su hermana Esperanza y su hijo Jorge. Después de décadas de espera, la protagonista recibe la pista faltante para hallar al soldado, lo que la lleva a conjurar un absurdo plan de venganza, poniendo en riesgo su patrimonio, a su familia e incluso su vida.

Marcas atroces

El cienasta explica el porqué de enmarcarlo en el 68. “Esta sensación de dolor que tuve desde niño la quise sanar mediante esta ficción y encontré un vaso comunicante, dado que era el mismo año, para poder hablar de un evento que también me marcó y me ha acompañado durante toda mi vida como el 2 de octubre y El Halconazo de 1971, tres marcas atroces. De eso me di cuenta cuando leí el libro La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska y las fotografías que contiene, específicamente en la que dos soldados someten a un estudiante y uno de ellos está volteando a la cámara esbozando una sonrisa; yo era muy joven y estaba comenzando a entender la vida, pero me pareció muy fuerte”.