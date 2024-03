En el INAH enfocó su interés en la mitología, la religión y la magia. Estudioso de las infinitas propuestas del número de oro llenaron la mayor parte de su vida y plasmó su ideario en los libros Signos sagrados y El círculo mágico y el alma del mundo: Platón-Leonardo da Vinci. En este último, Reyes Meza escribió que ante la necesidad de enriquecer al máximo su conocimiento de las proporciones armónicas para la composición de sus murales, cayó en la obsesión de profundizar en la infinidad de la divina proporción o número de oro.

Los estudios, investigaciones y experiencias de Reyes Meza con el número lo llevaron “al terreno de lo esotérico y aún más allá hasta el límite de la razón, donde el número es el umbral de lo inefable. Ahí donde el pensamiento de Platón y la suprema inteligencia de Leonardo da Vinci se integran y se funden en el Hombre de Vitruvio, que contiene las medidas del todo, y que conforman el enunciado de Protágoras”.

Para el pintor, otro descubrimiento suyo, que consideró valiosísimo y trascendente, fue “una segunda serie de Fibonacci potencializada, que abre la puerta a otro espacio-tiempo, que confirma la infinitud del número de oro, su regencia en los tiempos que son y en los tiempos que no son, como se muestra en la página 181 de El círculo mágico…, o en los tiempos que fueron como la relación de los conejos de Fibonacci con el calendario azteca”.

A modo de presentación del volumen, Reyes Meza aclaró que no era matemático, sino que me he aventurado por los caminos del número, como alguien que penetra en un lago de aguas profundas, siempre en movimiento .

En junio de 2008, en la conmemoración de los 160 años de la fundación de Nuevo Laredo, se le rindió un homenaje al poner su nombre al primer museo de arte de la ciudad, ubicado en el Centro Cultural Nuevo Laredo.