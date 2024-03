Volvió a trabajar, algunos familiares le tendieron la mano, pero no era suficiente. Hubo momentos en que se tronaba los dedos porque no tenían para comer ella y sus tres pequeños. Mi suegra vendía hilos y muñecas. Un día se fue a sentar a la oficina de los hermanos lasallistas para pedirles beca para los estudios de Alfredo , narra Grañén.

Es un gran regalo, sobre todo, para la Ciudad de México, pues se trata de un acontecimiento que no sucedía desde marzo de 1968, cuando los legendarios Bombarderos del Bronx visitaron por primera vez el país.

Es así como surgieron en Oaxaca, terruño de don Alfredo, el Centro Cultural San Pablo, los museos de la Filatelia, Textil e Infantil, la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova, las bibliotecas móviles que recorren todo el estado y la Fonoteca Juan León Mariscal, sin contar todo el apoyo que brindó a uno de sus grandes cómplices: el pintor Francisco Toledo.

“Alfredo siempre ha querido regresar a la UNAM, con creces, todo lo que le dio; ha financiado más de 100 mil becas, pero también ayuda al Instituto Politécnico Nacional, a universidades privadas, a La Salle, por supuesto, a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, porque él cree que en la educación debe estar el cambio.

“Sigue teniendo el talento de un rey Midas para multiplicar lo que tiene, pero siempre con compromiso social. Cuando fue dueño de Banamex decidió ayudar a la reconstrucción del ex convento de Santo Domingo. Fue una gran aportación para la cultura de México rescatar el inmueble y darle un uso cultural, como venía planteando el maestro Toledo, y defender que el Jardín Etnobotánico no se convirtiera en estacionamiento.

“Hay mil y pico proyectos en los pueblos más lejanos; ahí queremos dar lectura, reforestar o arreglar la iglesia o el retablo, eso se llama invertir en México. A Alfredo le gustó del proyecto de Santo Domingo la cantidad de empleos que generó la obra en la comunidad, y que no se quede eso en las constructoras. Ese es uno de los signos de la fundación: que nosotros nos entregamos a la comunidad; no regalamos el dinero, nos involucramos emocionalmente, porque lo increíble es que a nosotros nos da más, aprendemos, nos sentimos mucho más plenos y llenos, porque lo damos de corazón.

“Por eso Alfredo es mi media naranja; él dice: ‘juntos multiplicamos, y quiero hacer más, más, porque quiero decidir qué hacer con mi dinero, no quiero dejar una fundación capitalizada y ya. No. Si me dicen que hoy puedo ayudar a muchas personas, lo doy porque quiero’.

“Por ejemplo, está apoyando con la reforestación en una zona de Líbano, y me dice: ‘a lo mejor no voy a disfrutar la sombra de esos cedros, aunque ahora ya pintan de verde el paisaje, pero a veces uno hace esto para las siguientes generaciones’.

“Se trata de mucha ayuda que va a reverdecer a México, al Líbano, porque son proyectos transformadores de vidas. Ese es el regalo más grande que Alfredo recibe al llegar a sus 80 años. Y de salud está increíble. Todos los días se levanta a las 5 de la mañana, se pone a escribir, ve las noticias y luego se va a jugar tenis una hora u hora media, y no le gano. No juega conmigo. Juega con chamacos de 40 años y les gana. Antier llegó muy contento diciendo: ‘¡6-3, gané!’ Tiene gran vitalidad y, como todos, muchas ganas de traer a México a los Yankees”, concluyó la doctora Grañén.