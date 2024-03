Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Sábado 9 de marzo de 2024, p. 4

Las mujeres no han alcanzado aún el reconocimiento que merecen en la lucha libre mexicana, según Lady Apache, una de sus exponentes y leyendas vivas más importantes.

Con base en todo lo que me ha tocado vivir en otros países, me queda claro que la situación de la lucha libre en México no es la mejor, ante la falta de impulso y apoyo , sostuvo la gladiadora.

“De que no hay igualdad en México para las luchadoras, aún no la hay. Aunque tenemos merecimientos con todo lo que hemos mostrado y logrado, estamos muy lejos de ocupar el lugar que como luchadoras merecemos.

Como se dice: no estamos aquí a ver si podemos, sino porque podemos estamos aquí. Así que les quede claro a las empresas: porque podemos, estamos, y las únicas que subimos al ring a partirnos el queso somos nosotras, como deportistas y atletas. Lo único que pedimos es respeto a nuestro trabajo.

Con una historia en los encordados que se remonta a 1986, cuando hizo su debut profesional a los 16 años, Sandra González Calderón, mejor conocida como Lady Apache, será una de las principales protagonistas del reality show Ero y Naz (léase heroínas), que pretende reconocer y dignificar el papel femenino en esa disciplina históricamente dominada por hombres.

Esta propuesta, anunciada ayer en el contexto del Día Internacional de la Mujer, es dirigida por César Marca y en su desarrollo se revelarán algunos de los principales entresijos de este deporte-espectáculo.

Sus 30 participantes –todas gladiadoras profesionales de diferentes partes del México que serán seleccionadas mediante convocatoria, la cual fue emitida ayer– tendrán que enfrentarse en el cuadrilátero, en un total de 12 funciones en las que asimismo se rendirá homenaje a las grandes leyendas femeninas del pancracio, como Irma y Lola González, Martha Villalobos, Pantera Sureña e India Sioux.