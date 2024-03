Algo muy personal, lo digo con emoción, es que yo antes no lo entendía; el decir con mucho amor y romanticismo, pero poder cantar un bolero es el lenguaje del amor.

En el concierto De la raíz al bolero, la soprano María Reyna realizará este domingo un recorrido por piezas en mixe, purépecha, náhuatl, mixteco, maya y español. La intérprete dijo que ya que ese género siempre ha sido el lenguaje del amor y se ha cantado en varios idiomas, ¿por qué no hacerlo en lenguas originarias?

▲ En el concierto, María Reyna cantará su repertorio habitual, que incluye Orgullosa soy raíz, traducida al mixe, y Flor de canela, canción de amor en purépecha, entre otras, así como boleros tradicionales, como Quizás, quizás, quizás, en maya, mixe y español. Foto Jahir Guevara

Sobre su presentación, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, María Reyna destacó que una de sus facetas más bonitas “es expresar como mujer mis sentimientos. En nuestra comunidad, somos un poquito más frías para manifestar las cosas. Lo digo desde mi pueblo: no expresamos tanto nuestros sentimientos.

“Por ejemplo, Quizás, quizás, quizás, bolero del cubano Osvaldo Farrés, se traduce Jotmëny, jotmëny, jotmëny, en mixe. Si la gente escucha la versión con la música y el canto, lo siente. Es un lenguaje universal que hace que se te enchine la piel.”

Una mejor cantante

María Reyna contó que Joaquín Garzón le ha dicho que cantar bolero la hace interpretar mejor. “Como cantante de lenguas indígenas, transmitir de otra forma géneros distintos ha sido maravilloso y una forma de descubrir esa parte de ser intérprete.

“Este género me ha ayudado mucho a crecer personal y artísticamente. Interpretar un estilo diferente me ha hecho mejorar. Cantar a la par bolero y bel canto ha hecho que mis registros y mis técnicas vocales se hayan modificado, pero también que mejore mi comunicación con el público.”

Otro de los aspectos formales que significaron un reto, relató la cantante, fue traducir boleros, pues, por ejemplo, debieron resolver cómo expresar sentimientos cuando no hay forma de traslación directa desde el español, sino a “cómo nosotros sentimos o lo decimos. Siempre trato de cuidar que mis paisanos de Tlahuitoltepec, de la región mixe, entiendan qué estoy diciendo, que lo puedan sentir.

He escuchado traducciones que sí entiendo lo que dicen, pero no lo siento. Cada canción tiene su sentir, su forma, y por qué el compositor la hizo, para quién y en qué momento, por eso siempre tengo a alguien que trabaja conmigo en la pronunciación, aunque sea mi lengua materna, sobre todo cuando no lo es, por ejemplo, en maya. Es la responsabilidad que tengo al cantar en otras lenguas.

El concierto de María Reyna De la raíz al bolero se realizará el domingo 3 de marzo a las 17 horas en el auditorio Blas Galindo del Cenart (avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club). Los boletos tienen un costo de 150 pesos.