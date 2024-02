Incluso el asunto fue pospuesto la semana pasada a fin de que la ponente incluyera una propuesta de Soto, precisamente sobre añadir también un catálogo en el que se inscribieran las sentencias de todas las elecciones con impacto en los tres niveles de gobierno, no sólo en la Presidencia.

Sin embargo, no hubo acuerdo frente a la propuesta de incluir un compendio con todas las resoluciones definitivas sobre violaciones a los principios constitucionales que afectaran la elección presidencial, tarea de este máximo tribunal, para la cual se vincularía (formal y legalmente) dicho cuaderno.

Por mayoría de tres votos contra dos no prosperó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la creación de un cuaderno auxiliar de infracciones que sería insumo para la calificación de la elección presidencial.

Estimo innecesaria la creación de un cuadernillo auxiliar, pues en el expediente y para la calificación de la elección presidencial, como siempre se ha hecho, se tomarán en cuenta todos los elementos que se hagan valer y evidentemente se analizarán de manera exhaustiva , dijo.

Por más que Otálora –y su aliado Reyes Rodríguez– adujo que con el cuadernillo no estamos creando una norma abstracta general y menos una prueba preconstituida , Soto, Felipe Fuentes y Felipe De la Mata señalaron que la calificación se hará con base en sentencias.

En el dictamen de la elección presidencial se tiene que tomar en cuenta todo, es decir, todas las sentencias, así ha pasado, lo importante son las sentencias, no los cuadernos que las compilen , subrayó De la Mata.

Explicó que crear ambos instrumentos sería duplicar una fuente oficial de información.

Lo razonable es adoptar sólo uno, que al final va a tener información suficiente. Me gusta más que sea (un catálogo) con todos los sujetos sancionados del país; eso es genial, porque va a tomar en cuenta no sólo respecto de la elección presidencial, sino de todas las elecciones posibles y que vean, en su caso, si esta compilación con estas sentencias definitivas pueden o no ser hechas valer respecto de la validez de una elección de ayuntamiento, de un distrito , expuso.

Actualmente, la sala especializada ya tiene un catálogo de sujetos sancionados y lo que se aprobó este miércoles es un sitio electrónico similar, pero en el que se incluyan las sentencias firmes de siete instancias: la sala superior y las seis regionales.