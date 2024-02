Otros senadores que salieron de la filas guindas fueron José Luis Pech, al no lograr la candidatura al gobierno de Quintana Roo. Lo mismo Lucy Meza, quien es ahora la abanderada de PRI, PAN y PRD a la gubernatura de Morelos, así como la campechana Cecilia Sánchez y Claudia Balderas, nuevas militantes del tricolor.

Su reproche lo dirigió a la dirigencia nacional de Morena por haber otorgado candidaturas a personajes de otros partidos, que no son congruentes con el movimiento de la 4T . Agregó: Yo siento que Morena se está corrompiendo mucho .

En breve entrevista, aseguró que su salida no es por buscar un cargo con los naranjas, ni tampoco siente que haya traicionado a Morena, pero considera que hay más congruencia en el grupo de Dante Delgado.

Se sabe que hay otros senadores que quedaron muy insatisfechos con el resultado de las encuestas para contender por su relección, como es el caso de José Ramón Enríquez, quien públicamente objetó que los candidatos al Senado por Durango sean Alejandro González Yáñez y Margarita Valdez, y que él quedara fuera.

La senadora Freyda Maribel Villegas, quien ayer pidió licencia por tiempo indefinido a fin de contender por la candidatura al ayuntamiento de Cancún, en Quintana Roo, dio cuenta del clima de insatisfacción de muchos en la bancada.

Expuso que a pesar de los desafíos y obstáculos enfrentados en mi propio partido, me he mantenido con la serenidad y firmeza en mi labor legislativa y en la atención social, alejada de la confrontación . Por ello, me verán en la boleta .

Detalló que el maltrato ha sido de la dirigencia de Morena en su entidad y particularmente en Cancún, pero aún así va a participar.