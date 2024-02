Con información de Angélica Enciso

Jueves 29 de febrero de 2024, p. 3

Palenque, Chis., El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no hacer el juego a las fuerzas del conservadurismo que han emprendido una guerra sucia en su contra en plena coyuntura electoral; y advirtió que si no hay trato respetuoso no acudirá a la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se estima se realice en abril en Quebec.

Desde la estación Palenque del Tren Maya, donde ayer se realizó la mañanera, el mandatario federal consideró que hay una estrategia de lobby a nivel internacional de parte de los conservadores mexicanos a fin de generar diferendos con los dos socios comerciales, por lo que llamó a los líderes de esas naciones a no atender esos intentos. Modérense, no se metan .

Acusó que los amagos de Estados Unidos para imponer aranceles a las exportaciones de acero y que se cerrará la frontera ante el fenómeno migratorio, además de las medidas unilaterales de Canadá para establecer visas a mexicanos bajo la sospecha de que la ola de solicitudes de refugio a su nación por parte de connacionales esté vinculada al crimen organizado, son cabildeados por la oposición.

“Me gustaría que el presidente Biden o el premier Trudeau conocieran la campaña de ‘AMLO Presidente narco’. Ellos tienen la forma de saber cómo se arman estas campañas para que no participen en favor de esta guerra sucia, se abstengan de participar”, señaló.

Al preguntarle si reconsideraría asistir a la cumbre debido a esta situación, respondió que si no hay un trato respetuoso, no participo. Además, sólo me restan siete meses y no me gusta viajar mucho .