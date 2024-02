El presidente López Obrador subrayó que con la privatización zedillista de los ferrocarriles quisieron acabar con 150 años de historia , pero no pudieron. Antes, esas vías férreas se usaban para el ferrocarril de pasajeros o de manera mixta (también para carga), pero desaparecieron los de pasajeros en el periodo neoliberal y eso no debe olvidarse .

De hecho, en las concesiones que se entregaron a los citados corporativos “se estableció que si algún día un gobierno decidiera –y yo agrego un gobierno democrático, interesado en el pueblo, no al servicio de minorías rapaces–, quedó asentado que ese gobierno podía recuperar esas vías para trenes de pasajeros; de modo que no se trataría de ninguna expropiación, sino de hacer uso de un derecho que ya está establecido, el derecho que tiene el gobierno, que representa al pueblo, para que esa infraestructura, esos 18 mil kilómetros se puedan seguir usando para trenes de carga y se incluya a los trenes de pasajeros. No es muy complicado, porque ya está el derecho de vía”.

Entonces, Grupo México y Kansas City Southern, que con la venia zedillista cancelaron el servicio de pasajeros, ahora alzan la mano para ofrecerlo. Congruentes, como siempre.

Las rebanadas del pastel

Haberlo dicho: con la cara más dura que el concreto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación asegura que rechazó (el pasado 31 de enero, con el voto definitorio, en abierto conflicto de intereses, del ministro Alberto Pérez Dayán) la Ley de la Industria Eléctrica no por ilegal o anticonstitucional , ni siquiera –según ella– para proteger los intereses del capital privado, sino con el único y heroico objetivo de evitar para México una condena económica de grandes dimensiones y el fin del asunto en el tema energético . Pues qué amable … Y la familia feliz de Bucareli está loca de contenta, porque ahora todos sus integrantes están en la nómina mayor del gobierno: a partir de ayer, Bertha Alcalde Luján es la nueva titular del Issste.

