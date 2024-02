S

on varias las razones por las cuales el presidente López Obrador ha lanzado la advertencia de no asistir a la próxima Cumbre de Norteamérica si autoridades de Estados Unidos y Canadá no actúan con respeto a México.

Ya antes, en el contexto de las filtraciones de la DEA sobre presuntas contribuciones del crimen organizado a la campaña obradorista de 2006, el mandatario mexicano consideró no recibir a Elizabeth Sherwood-Randall, asesora del presidente Biden para Seguridad Nacional, quien llegaría al frente de una comisión de funcionarios del país vecino para dialogar sobre asuntos migratorios. El propio Biden telefoneó a López Obrador, quien así aceptó sesionar con los enviados.

Ayer, en su conferencia matutina de prensa, AMLO llamó a los gobiernos de Canadá y Estados Unidos a no intervenir en asuntos mexicanos, con especiales referencias a los temas de filtraciones y señalamientos aprovechables por la oposición mexicana. Con firmeza y sin dilación, López Obrador ha respondido ante los signos que ligan filtraciones de la DEA, y otras instancias gubernamentales de Estados Unidos, con las gestiones intervencionistas realizadas por opositores, como Xóchitl Gálvez.

Pero los puntos de fricción son también de índole económica. Por ejemplo, si Estados Unidos quisiera poner aranceles (a la importación de acero mexicano), corresponde a México poner una retaliación (aplicación de aranceles de represalia a importaciones de acero originarias de Estados Unidos) , dijo Raquel Buenrostro, secretaria de Economía de México.

Y no debe perderse de vista el anuncio extraoficial de la imposición de visas a mexicanos que viajen a Canadá, que podría entrar en vigor en el primer minuto de este viernes, aunque el Presidente mexicano anunció ayer que buscaría dialogar sobre el tema con autoridades de ese país. La intención de Canadá es evitar viajes irrestrictos de mexicanos en busca de refugio o, en otra variante, deseosos de aprovechar esa laxitud para luego cruzar hacia Estados Unidos.

En otro tema: el Presidente de la República busca quitar filo a la reactivación judicial del caso de los sobres amarillos entregados en 2015 por David León Romero a Pío López Obrador. Ayer, en su mañanera, AMLO advirtió que no tiene caso la recurrencia a juzgados (del ámbito de la Ciudad de México, en esta ocasión) porque hay una mafiosidad que no permitirá que avancen denuncias como la presentada por su hermano.