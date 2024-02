Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Jueves 29 de febrero de 2024, p. 8

Los fabulosos años 80 están de regreso, aunque sea sólo por un momento, con el espectáculo musical que presentará Susana Zabaleta hoy a las 21 horas, en el Lunario del Auditorio Nacional.

En 80’s Rock Pop, la cantante y actriz mexicana hará un recorrido por la música y los temas del rock en español que marcaron esa inolvidable época y a toda una generación.

Estará acompañada por algunas de las principales figuras de ese entonces, como Kenny y Los Eléctricos y Laureano Brizuela, a los que se sumará la cantante y compositora María Barracuda, más próxima a la actual generación.

Estoy muy contenta, porque hemos hecho todos los géneros, pero el rock es especial. La gente piensa que es fácil, pero no, es increíblemente difícil, porque es todo un evento, toda una forma; se necesitan músicos excepcionales; es una energía completamente especial , señaló Zabaleta ayer en el intermedio de un ensayo.

La versátil intérprete se dijo muy emocionada de alternar en el escenario con Kenny y Brizuela, no sólo porque han compartido con ella su historia musical, sino porque son dos personas que movieron el rock en México de forma maravillosa .

Reconoció, en particular, a la legendaria e irreverente intérprete de No huyas de mí, de quien aseguró que la tuvo mas difícil, porque antes no había roqueras, pero ella fue con todo y partió madres .

La época del auge del rock en español fue vivida de manera tangencial por Zabaleta, pues, según contó, en ese entonces ella cantaba clásico y no la dejaban ir a las discos.

Estaba chavita y, además, yo cantaba ópera. Mientras ellos (los roqueros) se la pasaban bien, yo andaba en otras cosas, porque una cantante de ópera no puede estar con gritos. Mi momento de roquera fracasó completamente, porque no podía: hacía una cosa u otra , asumió la intérprete, quien recordó los prejuicios y estigmas que pesaban sobre el rock en esos años, al considerársele música muy fuerte, y los papás decían que era de mariguanos, de drogadictos .

Género satanizado

Destacó la importancia de los grupos y cantantes argentinos antes de que el rock en español experimentara el auge que tuvo en México, donde ese género fue satanizado después del festival de Avándaro.