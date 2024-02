Me afectó porque fui viviendo el deterioro, pero al mismo tiempo era una pareja con la que lo pasaba muy bien. Para mí no fue un rodaje doloroso, sino una gran una gran lección de amor , agregó.

Después fue coautor del libro Chile: la memoria prohibida, que narra los primeros años del régimen militar (1973-1990), y trabajó en la televisión nacional.

Tras décadas entrando a las casas de los demás para contar sus vidas, Góngora abrazó el proyecto de Alberdi que implicaba abrir su intimidad en un momento vulnerable.

Él, sobre todo, entendió que quería hacer esta crónica, que quería hacer el relato de su fragilidad , dijo Alberdi. Se entregaron y se fueron acostumbrando a la presencia de la cámara , explica.

La cinta intercala escenas del matrimonio en su rutina tras el diagnóstico, con imágenes del pasado en viajes y celebraciones, así como clips de sus carreras.

En una escena, Urrutia lee a su marido la dedicatoria que él le firmó en su libro en los años 90 y que ahora adquiere un significado más personal: Sin memoria no sabemos quiénes somos (...) Sin memoria no hay identidad .

Alberdi tuvo que adaptarse a situaciones fuera de su control, como la llegada de la pandemia, cuando debido al aislamiento decidió enviarle una cámara a Urrutia para que continuara grabando escenas.

Pensé que era material que no iba a poder usar , recuerda.

Góngora falleció en mayo de 2023, cuatro meses después del estreno de La memoria infinita en el festival de Sundance, donde recibió el premio del jurado en la categoría documental.

La cinta, que ganó el Goya a la mejor cinta iberoamericana, pelea el Óscar con 20 Days in Mariupol, Bobi Wine: The People’s President, Four Daughters y To Kill a Tiger.