Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Jueves 29 de febrero de 2024, p. 22

La discusión sobre el pacto y la estructura fiscal políticamente no es rentable , pero se debe revisar no sólo para mejorar la eficiencia recaudatoria de lo que actualmente existe, sino para más adelante ampliar el debate a temas de mucho mayor envergadura , reconoció Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco de México y asesor de Claudia Sheinbaum.

Hay un espacio todavía de mejora de la eficiencia recaudatoria (...), aplicar mejor lo que ya está en las leyes , enfatizó el académico, que es parte del equipo de campaña de la candidata presidencial de Morena y tiene entre sus funciones coordinar mesas de diálogo como base de un plan de desarrollo.

Esquivel consideró que entre los instrumentos tributarios existentes, pero que se ven afectados por el diseño institucional, está el predial, cuyo cobro se deja a municipios, sin que éstos tengan la capacidad para captarlo. El académico enfatizó que aún hay espacio para hacer más eficiente la recaudación bajo el actual diseño fiscal, al margen de que más adelante tendrían que discutirse otros temas de mucha mayor envergadura .