No podemos acoger al mundo con tanta ambición sin tener ninguna molestia , reconoció Estanguet.

La diputada de izquierda radical Mathilde Panot alentó en febrero a los franceses a hacer huelga durante la justa olímpica, ante un gobierno que no escucha nada ni a nadie .

París. El presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de París, Tony Estanguet, pidió ayer que no se estallen huelgas durante la celebración de la cita deportiva, después de amenazas de sindicatos y políticos.

En general, la gente tiene ganas, los Juegos siguen, se organizará para que esta fiesta sea bonita y esperamos que así sea hasta el final , aseguró el triple campeón olímpico.

El ministro del interior, Gérald Darmanin, anunció a finales de enero pasado una prima de hasta mil 900 euros para los policías que trabajan en la región Île-de-France, donde está la capital. De esta manera, se aliviaron un poco las molestias del sector de seguridad.

En el ámbito del transporte, los sindicatos mayoritarios de la empresa estatal de ferrocarriles SNCF y de la compañía que agrupa el transporte público de París (RATP) presentaron un aviso de huelga el pasado 5 de febrero que abarcaría todo el periodo en el que se lleva-rán a cabo los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

No obstante, el ministro de Transportes, Patrice Vergriete, declaró en un medio local no estar en absoluto preocupado y afirmó que no habrá huelgas .