Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Jueves 29 de febrero de 2024, p. 31

La candidata de Morena, PT y el Verde Ecologista a la jefatura de Gobierno, Clara Brugada, rechazó que la Ciudad de México se esté empanizando , en referencia a la afirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues si bien la derecha está agarrándose de todo para tratar de salir adelante, la gente quiere que sigan los gobiernos de la transformación .

En entrevista posterior a su intervención en el foro metropolitano Agua: retos y soluciones, sostuvo que todas las encuestas nos dicen que vamos muy bien , con una ventaja de entre 16 y 18 puntos de su contrincante, el panista Santiago Taboada.

La ex alcaldesa consideró que la oposición está desesperada porque no va bien y está utilizando el agua y otros temas como botín político para posicionarse, lo que desde su punto de vista es un grave error, porque la gente está informada y no creo que se estén yendo con lo que opinen los del PAN .

Ni juntos pueden PRI y PAN