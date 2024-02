Samuel Herrera, de la Facultad de Filosofía y Letras, puntualizó que no pudo evitar comprar libros de Nietzsche, Sócrates, Platón y Foucault, mis autores favoritos , pero –reconoció– odio tener montañas de conocimiento acumulado y por la tarea no me da tiempo de leer .

“Hay títulos muy interesantes e invitados novedosos. La verdad no traía mucho dinero, pero compré por curiosidad el libro Publicidad y obesidad: Mitos y realidades, coordinado por Carola García Calderón, que me costó 90 pesos.”

En los pasillos se apreció poca afluencia de niños, aunque uno de los pequeños visitantes se mostró muy ávido de curiosidad y conocimiento.

“Mi nombre es Diego Emilio Rodríguez, tengo 10 años y estudio la primaria; vengo a esta feria desde los cuatro. Me he llevado varias sorpresas al ir descubriendo géneros literarios que no conocía.

“No podría decir cuáles son los libros que más me gustan; creo que cada uno tiene su valor. Pero sí es necesario ahorrar los domingos porque en la actualidad muchos ejemplares cuestan mucho, sobre todo los más grandotes.

“Acabo de comprar La caída de Tenochtitlan, de José Luis Pescador, por 300 pesos. Pero no me alcanzó para llevarme algún cómic; estaban muy delgaditos y costaban más. Lo que sucede es que me gustan los de colección, de los años 80 y 90.”

Entre las actividades dedicadas este lunes a los niños y jóvenes destacaron los talleres El frottage y otras técnicas surrealistas, Aventura laberíntica y el biorally El rally de la vida, cuyo fin es incentivar la creación literaria y el interés por la lectura.

Con la participación de Sinaloa como estado invitado, la FILPM se puede visitar de lunes a viernes de 11 a 20:30 horas y los fines de semana de 10 a 20:30 horas.

El encuentro es organizado por la Libros UNAM, por conducto de la Facultad de Ingeniería y cuenta con el apoyo de otras instancias, como la Secretaría de Cultura federal y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.

La admisión tiene un costo de 20 pesos entre semana y 25 pesos los sábados y domingos. Los niños menores de 6 años y personas con capacidades diferentes entran gratis. La feria concluirá el 4 de marzo. Para mayor información, se puede consultar la cuenta @FILMineria en las redes sociales X, Facebook, Instagram y YouTube.