Harold consideró: tenemos creencias del catolicismo, pero también de energías. Aunque no creas, cuando pasa algo sobrenatural, algo sucede en ti y eso le ocurre a mi personaje, a quien describo como un ególatra que vive metido en su mundo .

Se le preguntó si es creyente de estos fenómenos. Uno decide si cree o no. En lo personal, creo en todo esto de la energía , respondió Henaine.

El realizador afirmó que más allá de cuanta gente cree o no en cosas extrañas, hablamos de aspectos que están en nuestra sociedad y vienen de nuestros antepasados .

Henaine destacó que la historia del filme surgió de la idea del guionista Ricardo Aguado-Fentanes, quien comenzó a escribirla hace 20 años, a partir de historias de brujería que le contaron en Catemaco, Veracruz, donde se dice hay prácticas de esas. Precisa que, no obstante que el tema de lo paranormal está presente, se trata en el fondo de un drama muy íntimo y personal sobre un fotógrafo con ambiciones artísticas, que lucha por encontrar el equilibrio entre su profesión y su matrimonio , comentó en una reunión con prensa.

Se trata de Santiago, uno de los mejores once (como se dice a los reporteros y fotógrafos en la frecuencia radial de la policía), quien se verá obligado a encontrar la causa del mal e intentar revertirlo.

Inspirado en Enrique Metinides

Confesó que se inspiró en Enrique Metinides, destacado fotógrafo mexicano de la nota roja cuyo trabajo ha sido objeto de exposiciones y de documentales, quien de alguna manera imprimía una carga artística en sus trabajos, y mi personaje de igual forma. Viendo sus fotos podemos ver parte de nuestra sociedad .

La coprotagonista Teté Espinoza, quien hace el rol de esposa del fotoperiodista, señaló que lo importante es contar una historia de problemas humanos. Y la cinta captura toda esta energía de brujería, mexicana, además de poner en el otro punto ese morbo del amarillismo. Juntos hacen un dueto interesante .

La actriz, egresada de la Universidad Veracruzana con 23 años de trayectoria en el mundo audiovisual, comentó que nació en un pueblo en el que las limpias con huevo eran comunes. Mi abuela me pasaba las yerbas cuando lo necesitábamos, pero llegó un punto en el que decidí alejarme de eso porque es un mundo en el que, cuando crees, puedes abrir puertas. Esto de lo paranormal los mexicanos lo tenemos insertado , compartió.

En otra intervención, el realizador recordó que desde que estudiaba cine deseaba hacer una cinta de terror, porque era seguidor del género. No obstante, hizo comedia con sus dos primeros filmes. “Lo difícil –en el terror– es encontrar la historia que sea diferente a lo que siempre ves... Desde que leí el guion comenté a los productores y al guionista que la idea era hacer una película sensorial, jugando con el diseño de sonido, con las imágenes, metiéndonos en los ojos de Santiago. Tratar de meter al espectador a su mente”.

En el largometraje, los sentidos son esenciales. Eso siempre me ha obsesionado. ¿Cómo sería vivir sin ellos? Yo, que hago cine, si no escuchara y no viera, cómo podría seguir haciéndolo .

Comentó que desde que supo la premisa de Desaparecer por completo, se quedó intrigado. Agregó: hablábamos sobre un fotoperiodista que sufre una enfermedad extraña .

La historia de este Metinides afectado por fuerzas de otra dimensión estará en salas a partir del jueves. Fue producida por Pablo Zimbrón Alva. La música original es de Alejandro Otaola; el diseño Sonoro de José Miguel Enríquez Rivaud, y el vestuario de Felipe Criado.