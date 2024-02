▲ Durante el acto, el ex director del IIS (derecha) destacó que el libro también es un homenaje a la investigadora Sara Sefchovich, su pareja y quien lo coordinó, por su capacidad de hacer un producto cultural tan completo e impresionante . Foto Cristina Rodríguez

Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Lunes 26 de febrero de 2024, p. 4

Sigo con muchos intereses, planeando muchas actividades; no me siento agotado , expresó el sociólogo e historiador Carlos Martínez Assad en la presentación del libro que le rinde homenaje, Mil y un caminos, una sola vocación (Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM), en la 45 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM).

Trabajo temas como el de los migrantes, del que he escrito ya varios artículos con el fin de tratar de encontrar una solución a este problema que resulta de los más graves en nuestros tiempos , aunque recordó que el mundo siempre se movió, las personas siempre se fueron de un lugar a otro, desde el comienzo de los tiempos .

Para Martínez Assad, el libro, que reúne textos de una larga lista de figuras, también es un homenaje a la investigadora Sara Sefchovich, su pareja y quien lo coordinó, por su capacidad de hacer un producto cultural tan completo e impresionante .

Dijo haber contado la mención de 90 testimonios de lo que he hecho en diferentes momentos de mi vida, un exceso que yo mismo no imaginaba .

En tono de broma contó que hace unos meses Sefchovich le dijo que quería hacer unas conversaciones con él y grabarlas. Le extrañó en la medida que hablamos todo el tiempo en la casa . Por fortuna, no incluyó donde polemizamos de manera fuerte sobre un tema en particular, algo de lo que también pueden testimoniar nuestros hijos. Las comidas dominicales son debates en los que alguien termina sorrajando la puerta porque decide ya no seguir participando .