Por supuesto, el caso de los manuscritos de Los Eagles también se distingue en otros aspectos.

Más de 80 páginas de borradores

El testigo estrella de los fiscales es precisamente ese: se espera que Henley testifique entre las paradas de la gira de Los Eagles. El juicio sin jurado podría ofrecer un vistazo al proceso creativo de la banda y la vida en la vía rápida del estrellato de los años 70.

Lo que está en juego son más de 80 páginas de borradores de letras del exitoso álbum Hotel California de 1976, incluidas las palabras del corte principal ganador del Grammy que encabezó las listas de éxitos. Presenta uno de los riffs más reconocibles del rock clásico, los solos más conocidos y las líneas más citadas (posiblemente sobrecitadas): Puedes escuchar cuando quieras, pero nunca podrás irte .

Henley ha dicho que la canción trata sobre la parte más oscura del sueño americano .

Todavía se transmitió más de 220 millones de veces y obtuvo 136 mil reproducciones de radio el año pasado sólo en Estados Unidos, según la empresa de datos de entretenimiento Luminate. El álbum Hotel California ha vendido 26 millones de copias en todo el país a lo largo de los años, superado sólo por un disco de grandes éxitos de Los Eagles y Thriller de Michael Jackson.

Las páginas también incluyen letras de las canciones Life in the Fast Lane y New Kid in Town. El mánager de Los Eagles, Irving Azoff, calificó los documentos como piezas irremplazables de la historia musical .

Horowitz, Inciardi y Kosinki están acusados de conspiración para poseer bienes robados y varios otros delitos.