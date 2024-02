Alia Lira Hartmann

Miércoles 21 de febrero de 2024, p. 8

Berlín. La presencia de Martin Scorsese es sin duda alguna el punto culminante de la edición 74 del Festival Internacional de Cine de Berlín.

No cabía un alfiler en la rueda de prensa en que el legendario director conversó antes de recibir el Oso de Oro honorífico por trayectoria. Un hecho un tanto inusitado, el saliente director creativo de la Berlinale Carlo Chatrian lo acompañó –ni con Spielberg en 2023 lo haría. Rainer Rother el director de la Cinemateca de Berlín fungía como moderador.

Esta leyenda del cine, director, guionista, productor y con 81 años a cuestas no deja de cautivar a cualquiera que tenga la fortuna de compartir la cercanía de espacio físico, de la misma manera que lo han hecho sus películas a lo largo de décadas; el cine no morirá, no hay que tener miedo de las nuevas tecnologías, el cine sólo se transforma , aseguró.

Un verdadero reto seguir la velocidad de su locución para los periodistas que pretendían tomar nota.

La Berlinale presenta en la sección de retrospectiva buena parte de sus filmes como parte del homenaje. La lista es larga y por medio siglo su trabajo ha sido una influencia determinante en las nuevas generaciones de directores: Taxi Driver (1976), Toro salvaje (1980), El color del dinero (1986), La última tentación de Cristo (1988), La edad de la inocencia (1993), Casino (1995), Gangsters de Nueva York (2002), El aviador (2004), Schutter Island (2010), El lobo de Wall Street (2013), Silencio (2016), El irlandés (2019) y Los asesinos de la luna (2023).