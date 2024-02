Ap y Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de febrero de 2024, p. 7

Nueva York., Los Beatles tendrán cada uno una película biográfica, bajo la dirección de Sam Mendes, trabajo que pondrá a los Fabulosos Cuatro en el centro de atención.

Los Beatles, banda que por años se negó a ceder sus derechos de autor, será objeto de un nuevo proyecto cinematográfico. Sony Pictures anunció el lunes un acuerdo que podría empequeñecer todas las películas biográficas de músicos que han precedido. De esta forma las historias de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr serán narradas en un cuarteto de películas.

Se espera que los filmes se estren en 2027 en cines de manera innovadora y podrían coexistir en cartelera. Los planes precisos se anunciarán en una fecha posterior.

McCartney, Starr y las familias de Lennon y Harrison aprobaron el proyecto a través de la empresa Apple Corps Ltd, de la banda. Sony Music Publishing controla los derechos de la mayoría de las canciones del cuarteto.

Me siento honrado de contar la historia de la mejor banda de rock de todos los tiempos, y emocionado de desafiar la noción de lo que constituye un viaje al cine , señaló Mendes en un comunicado.

Cada película será narrada desde la perspectiva de uno de los músicos. Pretendemos que sea una experiencia cinematográfica única, emocionante y épica: cuatro películas, abordadas desde cuatro visiones diferentes que cuentan una sola historia sobre la banda más célebre de todos los tiempos , afirmó la productora Pippa Harris. Tener la bendición de Los Beatles y Apple Corps para hacer esto es un inmenso privilegio .

Las incursiones más famosas de los británicos en el cine fueron en sus primeros años. Entre 1964 y 1970, aparecieron en cinco películas, incluyendo La noche de un día difícil, de 1964, y la animada El submarino amarillo, de 1968. Por supuesto, han sido objeto de muchos documentales, el más reciente es el de Peter Jackson, de 2021, The Beatles: Get Back.

En 2023, los cuatro músicos se reunieron con la ayuda de la inteligencia artificial en la canción Now and Then. La grabación fue posible gracias a la tecnología utilizada por Jackson en Get Back, y contó con un video realizado por el director neozelandés.