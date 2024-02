A Different Man (Un hombre diferente) cuenta la historia de Edward, quien padece neurofibromatosis, trastorno genético del sistema nervioso que ocasiona tumores benignos o distorsiones en la piel, entre otras cosas. El singular aspecto de Edward define por completo su vida. Su carácter introvertido lo hace encerrarse en sí y establecer un mínimo contacto social. Las miradas de cualquiera que se cruza en su camino se clavan en su deformado rostro no son algo a lo que se acostumbre.

Su amable vecina parece ser un tanto diferente y establece con ella una cordial relación como buenos vecinos. Lo previsible ocurre y el introvertido Edward termina enamorándose de ella.

Llega entonces una interesante oferta de un equipo médico que ofrece a Edward probar un medicamento que paulatinamente corregirá las deformidades. El protocolo funciona y Edward poco a poco empieza a convertirse en un hombre muy atractivo, protagonizado por Sebastian Stan. Decide entonces eliminar de la faz de la tierra a Edward y lo da por muerto ante los vecinos. De hecho, consigue un trabajo donde se explota su imagen.

Aparece en escena otro protagonista con el rostro deformado por el mismo padecimiento que trabaja como actor y lleva una vida aparentemente feliz. Se trata del actor británico Adam Pearson en el papel de Oswald.

Edward es ahora un hombre diferente –el título del filme–, pero no es feliz. La imagen con que ha caminado por la vida no es suya, no logra reconocerse y la historia se va enredando en una especie de comedia que por momentos hace reír y por otros no deja de invitar a la reflexión sobre la construcción de la identidad en función de la mirada externa. Shimberg nació con labio leporino y paladar hendido.