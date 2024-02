Ap

Periódico La Jornada

Viernes 16 de febrero de 2024, p. 24

Washington. La Casa Blanca confirmó públicamente ayer que Rusia desarrolló una inquietante arma antisatélite, pero afirmó que ésta no puede causar directamente destrucción física en la Tierra, en lo que el Kremlin calificó como una treta con el objeto de hacer que el Congreso de Estados Unidos apruebe el envío de ayuda a Ucrania.

John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, expuso que funcionarios de inteligencia tienen información de que Rusia desarrolló esa capacidad, pero que dicha arma actualmente no es funcional.

Autoridades estadunidenses analizan la información que tienen sobre esta tecnología emergente y han consultado con sus aliados y socios acerca del tema.

En primer lugar, no se trata de una capacidad activa que haya sido desplegada, y aunque la búsqueda de esta capacidad en particular por parte de Rusia resulta inquietante, no existe ninguna amenaza inmediata para la seguridad de nadie , indicó Kirby. No hablamos de un arma que se puede usar para atacar a los seres humanos o provocar destrucción física en la Tierra .

La Casa Blanca confirmó esta información después de que, en una ambigua advertencia pronunciada antier, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Turner, instó al gobierno federal a desclasificar información sobre lo que calificó como una amenaza grave para la seguridad nacional.