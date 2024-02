Durante la charla, compartió que Manzanero la ayudó a tener más confianza en sí, porque era muy paternal, muy comprometido con la musica mexicana; más, sabiendo que no es fácil para los que la interpretamos, porque no es es comercial. Él trató de hacer un producto único para el gusto popular , asegura Miriam. En sí, el mariachi es patrimonio inmaterial de la humanidad y el propio maestro Manzanero es patrimonio de los mexicanos , comenta.

Él es Señor amor, como el título de su canción, porque para mí es el que mejor representaba eso, ya que podía escribir amorosamente, incluso al desamor , explica Solís, quien nació en 1983 en Guadalajara, Jalisco. A los 16 años se integró como voz solista de Estampas de México por seis años hasta que se licenció en comercio internacional. Ganó dos veces un festival de la canción a nivel nacional, en la categoría de intérprete y composición con temas escritos por ella misma: Y no es por mí (2002) y Tú sabes que te quise (2013). Lanzó sus discos de rancheras No renunciaré y Mariachi para cantarle a la Virgen de Guadalupe. Ahora forma parte de la familia de Fonovisa Records, donde grabó Feria de amor, que ahora promueve, aprovechando la efeméride que celebra la dopamina.

Trabajar con Armando Manzanero me ayudó a aprender a cuidar más los detalles, a matizar mi voz, a saber hacia dónde quería llevar mi carrera , dice a La Jornada Miriam Solís, quien rendirá homenaje al amor con canciones del maestro yucateco mañana en el Foro TotalPlay, donde estará acompañada de mariachi y de un chelo, que matizarán al género mexicano por excelencia, así como de un repertorio de canciones de Manzanero, una de las más grandes figuras de la composición , define ella.

No le hago discos a cualquiera. Te escogí porque puedes hacerlo , le dijo el artista, quien terminó por producir en 2019 Feria de amor, única placa de mariachi producida por él y también su último trabajo.

Trabajar en ese disco con Manzanero cambió mi forma de cantar; él me enseñó otra manera. Cantaba lo vernáculo, lo ranchero de forma tradicional, con toda la garra, pero él me dijo que hay que interpretar. Cuando trabajas con una persona así, tienes que ponerte al nivel, te hace más profesional .

Miriam tiene un nexo indivisible con el mariachi. Recuerda que cuando lo escuchó por primera vez me dio algo en el estómago, algo que me encendió por dentro... Siempre supe que cantaría con estos grupos.

–¿Hay oportunidades hoy día para los cantantes vernáculos? ¿Podrían ser tan comerciales como los urbanos?

–El mariachi tiene su audiencia. Tanto el tradicional, el diversificado o el más comercial, pero el tradicional sin tanto cambio tiene su público. No obstante, es difícil. Para mí lo ha sido, porque, por ejemplo, primero invitan a un reguetonero a un programa de televisión que a mí. Aceptar esto no ha sido fácil porque es patrimonio inmaterial, es cultura; hay miles de temas salvables de esta música. Hay personas deseando hacer surgir el mariachi y no es fácil. Es momento de nuevos artistas para el país.

Para la velada, esta embajadora de la música mexicana interpretará, además de Feria de amor, los temas Adoro, No existen límites, Te extraño, Somos novios, Contigo aprendí y Señor amor, entre otros.

Al recital se agregarán chelo, piano y sonidos flamencos. Miriam estará acompañada del maestro Miguel Villicaña, quien fuera pianista del propio Manzanero; el Mariachi Embajadores de México, y el grupo flamenco La Debla, entre otros.

Decidimos hacerlo el 14 de febrero porque es el día que se festeja al amor en todos formatos y presentaciones. Es un concierto para las personas que disfrutamos del amor con o sin pareja, para quienes quieren enamorarse o no , concluye.

Miriam Solís estará mañana a las 20 horas en el Foro TotalPlay.