Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Martes 13 de febrero de 2024, p. 8

¿A poco si le pueden soplar a la trompeta o aguantan cargar la tuba? , son preguntas comunes que hacen a las integrantes de una agrupación única en nuestro país: la Banda Sinfónica Mujeres del Viento Florido, integrada por niñas, jóvenes y adultas originarias de comunidades mixes, zapotecas y mixtecas, entre otras, de Oaxaca.

Es un colectivo que ha abierto espacio en un lugar dominado por hombres. Ha roto esquemas .

Mujeres del Viento Florido es una red de ejecutantes en la que, al margen de ensayar, viajar o tocar, hablamos mucho. Es una red de acompañamiento, de amistad, donde escuchamos los problemas que como mujeres nos aquejan , comparte a La Jornada la directora de la agrupación, Leticia Gallardo Martínez.

La también maestra de primaria y clarinetista es franca al asegurar que el camino para las mujeres que quieren hacer música en Oaxaca no ha sido fácil. La cuestión cultural y la educación que recibimos de casa estaba muy marcada por que si la mujer podía ir a la escuela, pero sólo a la primaria o la secundaria. Al final, tenías que casarte, atender al marido, a los hijos y la casa. Ese es el concepto que se tiene en la mayoría de los pueblos .

La compositora en lengua ayuujk (mixe) es originaria de donde el viento perfuma flores: Tlahuitoltepec, localidad de la zona serrana, donde la música sopla entre los árboles y es su forma de vida. Ahí también se ubica el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (Cecam), una de las más interesantes escuelas musicales, donde Gallardo comenzó sus estudios, a los siete años.

Su padre, uno de los fundadores del Cecam, la introdujo en el universo sonoro, aunque no era bien visto que una mujer tocara en una banda musical, la municipal, que era la única que existía. A sus padres le decían que le daban permiso de ir a los conciertos donde acudían puros hombres , pero para ella era normal porque “desde chiquita, quiso hacer música.

“De niña cuando vi por primera vez un instrumento y tocar a los jóvenes y señores, me dije: ‘yo también quiero’. Cuando me dieron mi primer instrumento, las percusiones, supe que habría que aprender cosas como el solfeo y entonces se me dificultó. Nunca fui niña con talento, pero por la necesidad de pertenecer a una banda fui aprendiendo; la vida te enseña el camino”.

El problema vino después, “cuando eres joven y adulta, y comienzan las críticas de por qué no estás en tu casa, por qué no haces cosas que ‘hacen las mujeres’, y tal cual: las primeras veces que salía con la banda del Cecam, éramos tres o cuatro mujeres. Por muchos años así estuvimos. Pueblo al que llegábamos, pueblo que se asombraba por las muchachas que tocaban. Hoy día, con Viento Florido rompemos esquemas de lo que siempre había sido. Hace 100 años que llegó la música a nuestra región, era imposible imaginar que hubiera una banda sólo femenina. Todo eso ha costado y sigue costando porque donde primero tienes que convencer es en tu propia comunidad”, asegura.

Largo proceso

Agrega: “Ha sido un proceso largo, pero poco a poco logramos que la familia o la comunidad acepte a la banda, que las mujeres pueden tocar… que pueden hacer bailar en una fiesta.”