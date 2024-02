Hernán Muleiro

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 13 de febrero de 2024

Damo Suzuki, nacido en Kobe, Japón, murió el 9 de febrero. Es reconocido como el segundo cantante del fundacional grupo Can y por su trabajo de décadas al frente de Damo Suzuki’s Network, con el que improvisó en todo el mundo con diferentes músicos.

El krautrock fue un movimiento musical que incluyó a grupos muy diferentes: Neu!, Cluster, Can, Popol Vuh, Guru Guru, Faust y Kraftwerk, entre otros. El término tiene su origen en el apodo despectivo de los soldados yanquis hacia los alemanes en la segunda guerra mundial. Kraut significa repollo. Otra palabra para ese periodo del rock en Alemania es kosmische, cósmico, una forma de decir que estas agrupaciones son parte de una reinterpretación peculiar de la sicodelia proveniente de Inglaterra y Estados Unidos, o más bien que tomaron este movimiento como punto de partida con el fin de desarrollarlo a su manera.

Cultura beatnik

Para Suzuki, Can no entra en ninguna categoría . Se conocieron cuando el resto del grupo lo observó tocando en las calles de Munich. Por esos días llevaba un estilo de vida nómada, influenciado por la cultura beatnik.

Damo fue el segundo cantante de Can, remplazando a Malcom Mooney, quien dejó el grupo en parte por prescripción sicológica. El cambio quedó registrado en Soundtracks (1970), disco que incluye, además de las dos canciones de Mooney con ese grupo, la configuración de la formación más conocida de éste: Damo Suzuki, en la voz; Holger Czukay, en el bajo; Michael Karol, en la guitarra; Irwin Schmidt, en los teclados, y Jaki Liebezeit, en la batería. En la canción Mother Sky están presentes muchos de los elementos destacables de la agrupación. Por un lado, lo que el cantante de The Fall, Mark E Smith, llamó las tres erres: repetición/ repetición/ repetición, enfatizadas por la base baje/ batería, que dan paso a formas antes desconocidas y sorprendentes, porque cuando parecen establecerse en una hipnosis rítmica pasan a crear un lugar nuevo. Fue un grupo que buscó más habitar un espacio propio que pertenecer a su época. Sobre todos los sonidos ensamblados Damo cantó: la locura es demasiado pura, como el cielo madre .