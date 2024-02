Comedia queer

Ethan, por su parte, llegará a los cines el 23 de febrero con Drive Away Dolls, su más reciente cinta, una comedia queer de carretera ambientada a finales de los años 90.

El filme cuenta con un reparto estelar integrado por Margaret Qualley (Érase una vez en Hollywood), Beanie Feldstein (Booksmart), Geraldine Viswanathan (Thunderbolts), Colman Domingo (Candy-man), Pedro Pascal (The Last of Us) y Matt Damon (Oppenheimer).

Además de sus cuatro estatuillas, los hermanos Coen guardan en sus vitrinas dos premios Bafta, que otorga la Academia Británica de Cine y Televisión, y un Globo de Oro, de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Su filmografía incluye reconocidos filmes como Educando a Arizona, Fargo, El gran Lebowski, Barton Fink y Sin lugar para los débiles.