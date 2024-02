Son las vivencias humanas el centro de la obra de Chimal; es una lucha ante el día a día, pero no sólo trata temas de la cotidianidad, sino que en cada relato arma un universo con el cual juega.

Esto lo escribí a partir de una charla a la que asistí con un arquitecto, quien afirmó que las ciudades eran creaciones perfectas, pues sabían satisfacer las necesidades de gran parte de los que ahí viven. No coincido, a lo mejor lo serán de manera abstracta; para mí, la verdadera urbe son las personas y lo que está alrededor, no los objetos inanimados , opinó el escritor.

Es un libro que ha sido publicado por editoriales independientes de varios países; esta es la quinta edición. Hay una versión mexicana, una argentina, una peruana y más, pero me gusta que cada una es diferente y especial , afirmó Chimal.

▲ Las narraciones de La ciudad imaginada abarcan temas como la imaginación, la suerte, las dimensiones paralelas, la fantasía, la inteligencia artificial y los robots. Hay cierto encanto en estas visiones futuras , refirió a La Jornada. Foto Drushka Barranco

En este texto, Alberto Chimal moldea la tradición de los eruditos y, como hizo Jorge Luis Borges, manipula la mitología de los objetos, los cuales definen por sí mismos el destino de quienes los poseen.

“Ese humor de dar la vuelta a esos conceptos nos hace mucha falta; tenemos una existencia burocratizada; incluso, parece que hemos hecho un acto reflejo nuestro manejo de la risa y la ironía.

“Quería hacer un homenaje a esas historias, como el cuento de El zahir , de Borges, en el cual hay misterios indescifrables, casi enciclopédicos, con gran cantidad de referencias que apuntan a que en nuestro mundo hay cosas mitológicas mucho mayores a nosotros. A Jorge Luis Borges le encantaba jugar con esos elementos, pero con ironía, como hizo en su momento su maestro Macedonio Fernández”, afirmó.

Sin embargo, Chimal no sólo juega con el pasado, sino que apunta hacia el futuro con Veinte de robots, texto compuesto de microrrelatos sobre una realidad en la que las máquinas generan su conciencia y se humanizan.

Estos robots son personajes como de cuento de hadas y menos tecnológicas; me interesaba mucho verlos como artefacto de la imaginación y no como mero ser mecánico. Hay cierto encanto en estas visiones futuras; de por sí me parecen encantadoras.

Chimal también confronta la cruda realidad de la violencia con el cuento titulado Mogo , en el que un niño aprovecha el poder de su imaginación para escapar de su realidad, en la que no encuentra paz, y, al taparse los ojos, abre una nueva dimensión para su vida. Sin embargo, algunas agresiones llegan a traspasar todas las barreras, hasta dejarnos indefensos ante su influjo.

Estos y muchos relatos más forman parte de la colección de La ciudad imaginada: El último mix, invitación a un profundo ejercicio imaginativo, un llamado a reflexionar no sólo sobre nuestro estilo de vida, sino acerca de nuestra capacidad de modificar la realidad con la imaginación, nuestro rasgo más característico en tanto seres humanos.