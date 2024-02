Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 2 de febrero de 2024, p. 7

El tercer ojo: Alejandra Matiz es un documental que celebra a uno de los fotógrafos más trascendentales del siglo XX: el colombiano Leo Matiz, a quien muchos conocieron en México como el muralista de la lente.

Alejandra Matiz, hija del artista del obturador y titular de la fundación que lleva su nombre, presentó el miércoles el archivo audiovisual –dirigido por Emilio Castillo y producido por Sergi Mass– por vez primera en el Foro Cultural Coyoacanense, rumbos por donde vivió el creativo colombiano.

Ella se ha dedicado a promover, en más de medio siglo y por más de 50 países, los trabajos de su papá, oriundo de Atacama (mismo lugar donde nació otro colombiano histórico, por cierto, amigo de Matiz: Gabriel García Márquez).

La restauradora de arte reveló que la historia de este documental de 28 minutos surge porque Leo, en un momento de su vida tuvo el infortunio de perder un ojo. Y ella, dejando atrás su carrera en el arte (llegó a restaurar cuadros de Picasso), se convierte, durante 20 años, en el tercer ojo de Leo Matiz. Lo hizo buscando espacios, adaptando equipo para facilitar la labor de su papá, e incluso, enfocando.

La terrible historia, que devino algo hermoso, comenzó en Bogotá, en 1978, donde en una de sus calles, el fotógrafo fue asaltado y agredido por un individuo que no sólo le robó su equipo de fotoperiodista, sino de un puñetazo le desprendió la retina.

El día del accidente, él se quedó con su ojo en la mano, como en un filme de Luis Buñuel , cuenta Alejandra.

No podía permitir que muriera

Recuerda que ese día la llamaron para que se regresara a Colombia. Mi papá estaba encerrado en la casa, se quería morir, se quería suicidar y, obvio, nunca más volver a trabajar , comparte.

No podía permitir que mi papá muriera. Le dije que me quedaría en un carro afuera de la casa hasta que él saliera.

Al final, lo convenció. Le dijo que tenía mucho que dar. Y sobre todo, que ella se convertiría en su tercer ojo , porque éste representa a la lente de todo fotógrafo.

La también productora ejecutiva del documental, en realidad a lo que se dedicó fue “a ayudarlo, a no dejarlo morir, a buscar los patrocinios... fue una misión de vida. Si no lograba seguir haciendo exposiciones de la obra de mi papá, me hubiera sentido frustrada y ese tercer ojo se apagaría... Empecé a llevarlo a los museos. Le hicimos su primera muestra en el Museo de Arte Moderno de Bogotá.

“Luego, buscamos exposiciones itinerantes porque para que un artista se inmortalice –asegura–, tiene que estar en museos. Ahora, más de 50 de estos recintos tienen obra de Leo Matiz”, quien también fue caricaturista, pintor, creador de periódicos y galerías de arte. Fue un trotamundos que, con su cámara Rolleiflex, anduvo por los cinco continentes captando instantes decisivos de historia contemporánea. Hoy, la fundación de Leo Matiz tiene un acervo de 66 mil 315 positivos –antiguos y contemporáneos–, imágenes publicitarias y caricaturas, además de 117 mil 516 negativos y transparencias.