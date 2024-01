De acuerdo con Lezama, “todos los personajes son de alguna forma protagónicos, universales, dentro de un espacio, que podemos llamar artificial, en cada uno de ellos. Es decir, tanto en El velo de Maya, como en la etapa del tríptico, las figuras tienen la función de representar el género humano, no individuos específicos, aunque sí a la vez. Siempre es la paradoja de ser universal, pero también particular. Ir de lo extremadamente universal a lo extremadamente personal”.

–Contrastar dos etapas, ¿qué dice de su búsqueda actual?

–Para mí, este contraste es relevante en esta época, porque vivimos en una era en la que la reconocibilidad de una obra por el público es una especie de paradigma. Actualmente, hay que reconocer que es el artista fulano de tal por medio de ser igual a sí mismo. En la presente exposición demostramos inequívocamente que puede ser el mismo y a la vez diferente. El proceso de un artista no es quedar igual, sino transformarse, transfigurarse y seguir existiendo. Es una lección que no se da mucho hoy. Las jóvenes generaciones deben entender que uno puede ser un artista a los 25 o 30 años de edad, y otro que es el mismo, a la vez que distinto, a los 55.

“De entrada, tenemos que considerar que el artista es un ser en constante evolución, no un objeto de consumo que tiene que mantenerse igual e identificable el branding (estilo o sello), el artista, no. El arte es un proceso orgánico. Siempre he estado en evolución, aunque se reconoce mi pasión por la figura, por los escenarios verosímiles, creíbles pero no realistas. Fuera de eso, todo ha cambiado siempre. Mi trabajo ha estado en constante evolución.”

Lezama siente que esa evolución fue muy rápida, como pasa con un artista joven que está en constante búsqueda de identidad y de un tema al cual ser fiel. Empezaba y tenía mucho que decir. Tenía que descubrir la forma de que el marco técnico de la obra respondiera a mis necesidades de crear imágenes. Este proceso duró de 1995 a 2002 . De un año para otro, las cosas se transformaron, tanto la técnica como la superficie del óleo.

La exposición Velo y alquimia: Early Works by Daniel Lezama se inaugura el 6 de febrero a las 16 horas en la galería Hilario Galguera (Francisco Pimentel 3, colonia San Rafael). Permanecerá hasta el 16 de marzo.