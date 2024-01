En otra franja más íntima y personal para Ilán: “es un regreso al origen. A mí Al son de Beno, me sanó pero fue un proceso arduo y difícil en muchos sentidos. Tanto al hacer la película y a un nivel sicológico, porque hice muchos papeles dentro del largometraje. La dificultad la convertí en una posibilidad, porque una vez emprendido el proyecto, ya no me pude zafar y tuve que enfrentar a mis demonios”.

“Al son de Beno, me maltrató, me arrojó a un abismo que cuando me pude parar y ver hacia arriba para descubrir que había un cielo, me sanó porque antes del documental sólo miraba hacia el suelo. No fue nada bonito, resultó la experiencia más difícil en mi vida y que la sufrí muchísimo, ahora que ya pasó todo agradezco que haya sucedido, porque lo que no te mata te hace más fuerte.”

Reflexionando sobre el papel de Beno Liberman, Ilán dice: el desdén por la música folclórica es relativo porque en los lugares y localidades donde él tomó registro, los ejecutantes eran muy bien reconocidos. Fuera de la comunidad si hubo cierto desprecio. El hábito musical se aprende en casa, como el resto de nuestra formación, si tenemos una mala cultura musical y escuchamos pura porquería, no se podrá acceder al nivel superior del alma. En cambio si escuchas esa música como la que grabó Beno, ya estamos del otro lado .

Dijo además que la sensibilidad de Beno fue terminante para todo esto porque actualmente he escuchado mucha música de huapangos, por ejemplo, y con todo respeto no se comparan. Se les dio difusión a versiones muy ínfimas, mediocres y facilonas. Mucho de lo que se escuchaba en la radio era de mariachis y huapangos, entre otras cosas, haciendo espectacular la experiencia estética, eso le dio un poco de mala fama, pero cuando escuchas las grabaciones de Beno, te das cuenta de la enorme riqueza que tienen .

Ilán adelantó que en breve se lanzará un disco doble en vinilo con las canciones del documental y algunas grabaciones inéditas, para que se puedan disfrutar cabalmente las grabaciones de su padre.