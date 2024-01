No es fácil entrar a una cultura y comenzar a hablar de ella sin una autorización. Y por permiso no nos referimos a los burocráticos, sino a los cosmogónicos, los que Scorsese y su grupo de producción de avanzada tuvieron.

Retratar lo bueno y lo malo

Prieto aseguró que cuando quieres acercarte a una historia de un pueblo que no es tuyo y que deseas entender, lo más importante es entrar con honestidad, humildad, con respeto, al tiempo de ser lo más objetivo. Retratar lo más real, lo bueno y lo malo. Lo que me encanta es la búsqueda del ser humano y de sus encuentros con todas sus oscuridades. Esta cinta profundiza en eso y yo traté de apoyar con mi fotografía .

Trabajar con Scorsese siempre es de aprendizaje para Prieto. Bueno él lo ha hecho “con todos los que he trabajado en mi carrera. Pero con Martin, a quien ya le enseñé Pedro Páramo (cinta que está dirigiendo el mexicano), me atrevo a preguntarle sobre los planos hechos que le gustan” porque están inspirados en sus películas.

Su relación comenzó con El lobo de Wall Street. Me llamó de un día para otro y yo estaba en Los Ángeles e iba a filmar en la India, cuando mi agente me dijo que Martin Scorsese me quería conocer no tuve tiempo de ponerme nervioso. De hecho, es muy agradable, tiene una personalidad muy bonita y de inmediato me hizo sentir cómodo, comenzamos a sentir nuestras vibras. Luego me buscó la producora para decirme que estaba en la película .

Trabajar con Scorsese es hacerlo con un cinéfilo. Cuando me cuenta de filmes de los años 40 lo hace con tal entusiasmo que parece un niño .

Rodrigo sostiene que México siempre está presente al momento que reconocen su trabajo. Mis raíces están en mis proyectos. Estoy con mi bandera representando a México . Y poco han cambiado sus sueños, rememora, porque “uno sueña simplemente con trabajar en este tipo de proyectos. No estudié pensando en premios, sino en tener la oportunidad de contar historias que muevan. Recuerdo cuando (Alejandro González) Iñárritu recibió la postulación por Amores perros. Estábamos filmando en Real de Catorce y de lejos lo vimos llamando por un teléfono satelital por el cual le habían avisado... verlo celebrar fue emocionante porque esa nominación era para todo el filme”.

Sobre sus expectativas para la estatuilla, cuenta que los Óscar es sólo “una fiesta, porque pensar lo contrario es equivocado, pues no puede ser una competencia en la que no hay un puntaje, sino lo que opinan otros; eso está fuera de las manos de uno. Sólo se comparte con los otros colegas. Sé de las posibilidades, pero cualquier cosa puede pasar. Las expectativas te llevan a la decepción. Por ejemplo, Greta Gerwig no fue nominada como mejor directora, y es raro porque Barbie tiene un tabajo creativo alucinante”.

El gobierno de México felicitó al cinefotógrafo mexicano por recibir este martes la postulación. Ahora Prieto se verá la cara con Hoyte van Hoytema (Oppenheimer), Matthew Libatique (Maestro), Robbie Ryan (Pobres criaturas) y Edward Lachman (El Conde).