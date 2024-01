Ana Mónica Rodríguez

La cantante y compositora Vivir Quintana es una mujer de resistencia, guerrera, consciente de que los resultados exitosos o positivos de soñar, trabajar y superar retos se sustentan en el amor, la congruencia, la disciplina y la férrea voluntad.

La autora del himno feminista Canción sin miedo habló a propósito de su concierto del 16 de febrero en el Lunario del Auditorio Nacional, así como de la violencia de género y la situación de la mujer en la actualidad, así como de su proceso creativo y su activismo en defensa de los derechos humanos.

Después de lanzar esa canción, hace cuatro años, “tuve que aprender muchas cosas y estudiar bastante, así como ser congruente entre mi vida personal y la pública tras dar a conocer este tema, entre otros que difundía; me di cuenta en mis redes sociales y con mis amigos que sí estaban cambiando las cosas, aunque fuera un poquito... un día en la Feria del Libro en el Zócalo se me acercó una joven y me dijo: ‘oye, gracias a ti, mi abuelo ya está encarcelado porque era mi violador; eso sucedió luego de que te escribí y me dijiste qué hacer’”.

Quintana afirmó: es muy importante que una chica sepa que es importante su voz, así como denunciar a su violentador .

Sostuvo que como mujer creativa, sobre todo en este momento, en el que hay tanta confusión de pensamientos y creencias, considero que nosotras estamos haciendo algo más grande, no como diosas, sino como mujeres resistentes y guerreras en un país, donde, aunque veneramos a deidades femeninas, hay homicidios a diario. Es algo contradictorio creer que las mujeres somos divinidades, pero más allá de dar vida, estamos dando guerra y pelea para que el Estado, el público y la sociedad nos vean como personas que necesitamos respeto .

Quintana comentó que Canción sin miedo tiene su continuación en el álbum Te mereces un amor, que incluye 14 temas; unos los escribí antes de esa canción, otros después y me di cuenta de que todos tienen el mismo hilo conductor: tratar de levantar la conciencia a través de la música”.

Además, destacó, “entendí que Canción sin miedo formaba parte de mi misma función y de la de las personas a mi alrededor, sobre todo de las compañeras, porque aprendí a construirla por mis amigas, por salir a marchar y pensar qué podríamos hacer para mejorar el contexto social”.

Sintetizó: “Te mereces un amor surge de las pláticas con las amigas, dentro y fuera de la marcha del 8M y del activismo, de decir nos merecemos tener relacionas sanas, porque si las tienes contigo, tanto hombres como mujeres difícilmente violentaremos a otra persona o dejaremos que nos violenten”.