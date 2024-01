Las figuras humanas se caracterizan por la contemplación en silencio, su identidad no queda clara ni la razón por la que están en el escenario. Parece como si Friedrich nos estuviera invitando a ponernos en el lugar del sujeto representado , destaca el museo alemán. Sin embargo, no nos permite sumergirnos completamente en el entorno natural representado . No solamente se centra en la naturaleza, sino en la relación del hombre con ella, sobre todo, enfatiza la ambivalencia de la relación: somos parte de la naturaleza, pero nuestra postura hacia ella sigue siendo la de observadores imparciales .

En una segunda parte de la exhibición se unen los trabajos de 21 artistas contemporáneos en una extensión del debate creativo a partir de las ideas de Friedrich. Las preocupaciones recientes respecto del medio ambiente, incluido el cambio climático, toman lugar en esta discusión que se inicia en el contexto del periodo del romanticismo y adquiere actualidad.

Paisajes ignotos para el arte

Caspar David Friedrich nació el 5 de septiembre de 1774 en Greifswald, que entonces pertenecía a la corona sueca, hoy territorio de Alemania, a orillas del mar Báltico. Comenzó su formación en su ciudad de origen y continuó en Copenhague, Dinamarca. El interés por la naturaleza se manifestó desde su obra temprana, con detallados estudios de follajes, plantas, árboles y rocas. Además, relata el Kunsthalle, produjo un sorprendente grupo de dibujos que tratan de emociones que van desde la tristeza y la melancolía hasta la desesperación absoluta .

Se estableció en Dresde a partir de 1798. Un momento importante en su vida fue un largo viaje que emprendió en la primavera de 1801 en su región nativa de la Pomerania Occidental, incluida la isla de Rügen, en busca de escenarios interesantes para sus pinturas.

Friedrich abrió nuevos caminos de esta manera, ya que muchas de las vistas y panoramas que capturó aún no se habían establecido como motivos artísticos. Se apropió y describió lo que vio de manera muy objetiva, casi austera. Los dibujos también revelan su deseo de reflejar la experiencia de amplitud, que logró sobre todo eligiendo perspectivas más extensas y empleando formatos panorámicos.

A partir de 1802, estuvo particularmente interesado en explorar la manera en que se podían diseñar imágenes de paisajes para alentar la reflexión personal. Más que crear vistas precisas, desarrolló óleos con detalles, pero estimulantes por su composición y elementos significativos. Y las figuras humanas en personajes individuales sin identidad claras, que se vuelven personajes absortos.

“Un leitmotiv de la obra posterior de Friedrich comienza a emerger: la representación de personas contemplando la naturaleza que nos alientan –a los espectadores de sus pinturas– a reflexionar sobre el acto mismo de ver.”