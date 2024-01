Ana Mónica Rodríguez

Lunes 22 de enero de 2024, p. 8

Para honrar el concepto del disco The Mexico City Experiment, Todd Clouser encabezará el ciclo de conciertos que documentan la vibrante música hecha en la capital del país.

El cantante y guitarrista, acompañado de otros músicos, celebrará en el teatro Benito Juárez, con tres fechas, del 2 al 4 de febrero, la aparición del álbum que creó y produjo junto con Jerónimo González, grabado en los Estudios Noviembre. Las canciones que integran la producción, lanzada el 9 de junio, son Bored Folks, De buche, I Feel Love, Interludio, Jarocho Street, Kooks, Optimist, Poza Rica, Swan Song y Talkin’ Mexico City.

Para honrar el concepto del disco se presentarán tres diferentes experimentos, con varios de los creadores de música improvisada e independiente de la Ciudad de México. El espíritu es celebrar distintas voces y artistas , contó Clouser sobre la producción que entreteje jazz, funk y experimentación.

En los tres conciertos participarán músicos radicados en México, como Germán Bringas (saxofón y voz), Jerónimo González (bajo, jarana y samples), Guadalupe Galván (poesía), Jorge Servín (batería) y Agustín Ayala (teclados), así como Alex Ataola, Joaquín García e invitados de PYL Studio y Clouser.

El concepto Experiment “comenzó en junio de 2001 con The Philadelphia Experiment, ampliamente conocido como un sello distintivo del jazz progresivo que estableció un estándar. Despúes surgieron The Detroit Experiment, The Harlem Experiment y, en 2022, Greg Spero produjo The Chicago Experiment y The Chicago Experiment Revisited”.

En concordancia con el legado de The Experiment Series, la disquera Ropeadope se asoció en nuestro país con su colaborador y director de Ropeadope SUR, Clouser para documentar la vibrante escena musical de la Ciudad de México.