Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Domingo 21 de enero de 2024, p. 8

La defensa de la cantante Gloria Trevi logró la acumulación de las dos demandas civiles en su contra por abuso sexual y que no sea el juez Ralph C. Hofer quien dicte sentencia, pero no que el caso se desahogue en una corte con sede en la ciudad de Los Ángeles, donde existe la posibilidad de que la mayor parte de ciudadanos de origen latino integren el jurado.

La importadora de justicia a quien corresponderá conocer de las demandas civiles presentadas en contra de Gloria Trevi, la madre de la intérprete de Zapatos viejos, Gloria Ruiz Arredondo; del productor Sergio Andrade, y de la vocalista Mary Boquitas, será Margaret L. Oldendorf, juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles en California.

De acuerdo con sus antecedentes profesionales, ella milita en el Partido Republicano, y sucedió en el cargo a Frances Rothschild, quien fue designado por el ex gobernador Arnold Schwarzenegger el 21 de noviembre de 2005.

La jueza Oldendorf se graduó en la licenciatura en derecho en la Universidad Estatal de California, Fullerton. Posteriormente se dedicó al litigio privado y durante 12 años realizó su ejercicio profesional como litigante civil, y se unió a la Asociación de Jubilación de Empleados del Condado de Los Ángeles en 1996.