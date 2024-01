Q

uise a José Agustín desde antes de que se hiciera famoso con su primera novela, La tumba, y luego Se está haciendo tarde (final en laguna). Lo entrevisté en casa de Gustavo Sainz, en la colonia Cuauhtémoc, luego en Cuautla, y Margarita, su esposa, me decía: Quédate a comer . Era padre comer con él, platicar con él, viajar con él (fuimos a París con José Emilio Pacheco y con Monsiváis, y habló francés a los tres días). José Agustín se reía siempre. Además, era muy culto porque había leído todo porque su papá era aviador y le traía libros de los cinco continentes. Se mofaba de la solemnidad de quienes se toman en serio. La primera vez lo entrevisté con Gustavo Sainz, quien idolatraba a Carlos Fuentes y exhibía fotos suyas y de otros escritores en un librero de piso a techo en su departamento cercano a la calle de Nazas. Gustavo era más hombre de mundo que José Agustín; fue funcionario de Bellas Artes, diplomático y otras cosas muy chidas , según él.

Monsiváis no apreciaba la onda . ¿Para qué les haces caso? Son la versión mexicana de JD Salinger .

–Me hace feliz escucharlos, dicen cosas padres.

Juan Rulfo los odió. Hasta que dejen de pasar los búfalos voy a volver a escribir , declaró en el Centro Mexicano de Escritores. Le repateaba la literatura de la onda , y Gustavo, José Agustín y Parménides García Saldaña lo irritaban. ¡Juan, esos muchachos son muy buena onda! –alegaba yo. ¡Qué buena onda ni qué nada! –apretaba Rulfo los labios sobre su cigarro. Cuando elogié en el periódico Se está haciendo tarde (final en laguna), José Agustín me dijo: No sé qué libro leíste, porque no recuerdo nada de lo que ensalzas . Para Rulfo, la literatura de la onda en los años 60 era una cabalgata. A Carlos Monsiváis tampoco la emocionó: ¡Ay, Carlos, esos chavos son a todo dar! –protesté.

Parménides era más chaparrito que yo y tocaba el timbre de la calle Morena a cualquier hora. Uno de tus amigos amaneció tirado en la alfombra de la sala –informó mi mamá un mediodía. La verdad, mamá era más buena onda que la literatura de la onda .

José Agustín sabía mucho de literatura francesa e inglesa a diferencia de lo que se cree. Ninguno fue inculto o burdo o facilón, ni Sainz, ni Parménides, quien además se formó en Nueva Orleans.