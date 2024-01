Merry MacMasters

Sábado 20 de enero de 2024, p. 3

Una investigación de al menos dos décadas sustenta Caricatura y Revolución: Los Flores Magón y las revistas satíricas de combate, exposición de más de 500 piezas, entre litografías, grabados en metal, dibujos, fotografías y libros, curada por el especialista Rafael Barajas El Fisgón, que abre hoy en el Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis. El Hijo del Ahuizote, El Colmillo Público y El Ahuizote Jacobino son revistas de caricatura esenciales para la historia de México.

Para entender el peso histórico de El Hijo del Ahuizote (1885-1904) hay que saber dónde surgen las revistas de caricatura. Cuando Barajas empezó a hacer su investigación, cuyo eje central siempre fue la caricatura mexicana del siglo XIX, sobre todo El Hijo del Ahuizote, aún vivía Monsiváis, con quien solía acudir a la Plaza del Ángel, conocida por su oferta de antigüedades, entre ellas, estampas y dibujos.

Por décadas, la gráfica fue despreciada, vista como algo trivial; no obstante, estoy convencido de que estas imágenes tienen gran valor cultural, aunque a lo mejor no de mercado. Porque las imágenes tienen la capacidad de contener ideas, incluso, tesis completas . En la muestra, que ocupa dos pisos del recinto, se verá en qué medida la caricatura mexicana del siglo XIX dio pie a la Revolución de 1910.

Sin embargo, a fin de expresar el peso político y social que tuvieron las revistas en cuestión, el curador tuvo que investigar acerca de la relación de la gráfica con el poder, como ésta fue evolucionando, primero en Europa. Luego, ver cómo llegó esta modalidad a México, donde se concretó en un proyecto muy peculiar, la caricatura de combate, para después ver cómo ésta dio lugar a la primera revolución social del mundo .