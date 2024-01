Juan José Olivares

En más de medio siglo, para Bertha Navarro una de sus mayores virtudes ha sido ver el talento del otro , porque éste brilla .

Matriarca de la producción del cine en nuestro país. Reed: México insurgente (Paul Leduc, 1970), Un embrujo (Carlos Carrera), Cabeza de Vaca (Nicolás Echevarría, 1990), y la ópera prima de Guillermo del Toro: Cronos (1992) fueron sus primeros archivos fílmicos. Con Del Toro estableció una relación que se tradujo en la producción de las siguientes películas del tapatío: El espinazo de diablo (2001) y El laberinto del fauno (2006), además de la creación en conjunto de la productora Tequila Gang (antes Iguana Films). Son más de 40 filmes los que ha producido.

Bertha Navarro, Premio Nacional de Artes y Literatura 2020, nos vuelve a dar el privilegio de ver su nombre como productora en los créditos de un filme que se estrenará el 25 de enero en salas mexicanas por medio de Piano Distribución.

Se trata de Tiempos futuros, ópera prima del peruano Víctor Checa, quien junto con la productora, entrega una oscura, pero profunda historia mediante la ciencia ficción sobre la relación de un padre con su hijo en un entorno distópico causado por la ausencia de lluvia. Una historia sencilla y plena de lucidez.

La historia de Navarro en el séptimo arte ha ido de la mano del gran talento y de ofrecer un cine, más que de calidad, de sensibilidad. Ella es una de las que nos ha hecho entender lo que se ha hecho en este país en cinco décadas en ese ámbito.

Época difícil

Desde hace unos 30 años realiza un taller de guion en los que han salidos algunas de las producciones que ha hecho. El talento no tiene que ver con el dinero sino sólo con lo que está adentro de los creativos. Desde que comencé, lo que más me importa es encontrarme con el talento, sobre todo hoy ante tantas películas planas, y eso me pasó con la historia de Víctor. Por eso me gusta buscar, porque hoy día los guiones son cada vez más llanos. Son épocas, y ahora estamos en una difícil , comenta en entrevista con La Jornada la cineasta-productora.

Navarro asegura que el cine está cambiando. Ahora que tuve que votar para las cintas que competirán en los Óscar, vi una gran cantidad de historias en las que pueden pasar 45 minutos y no pasa nada. Estamos pasando por un periodo raro . Por ello, “lo que más me gustó de Tiempos futuros es la sencillez y esa relación padre e hijo inusual, en la que el vástago es quien está ligado a la realidad”.

Trabajar con estos guiones a ella la da impulso para seguir “buscando y haciendo… quiero seguir (produciendo)”.

–¿Quien produce una película, tendría que ser por rigor un cineasta?

–La función del productor es bastante difícil de definir. Yo, me defino primero como cineasta y luego como productora. Siempre fue así porque me interesaba dirigir pero cuando comencé era muy difícil para nosotras. Ahora, creo que los productores deben saber más de cine, poder reconocer el talento. Afirma: hago las cintas que realmente me mueven, me llaman .

–Y ¿cuál es el momento para decidir impulsar un filme?

–Insiste en que son periodos. Hay veces que hay bonanza de talento y otras, está planito (carente). No es constante que surja.

Ingenio en los guiones

Por tal razón, en la mayoría de casos, produce primeras películas porque “hay una fuerza, un ímpetu; es saber ver, buscar, que te conmuevan, y ojalá siga habiendo ingenio en los guiones. Hoy día las cosas están muy complejas. Es más difícil, porque ese cambio a las plataformas, lo intenté y dije no, porque en ese ámbito hay muchas actitudes… (se reserva el comentario)… y ya no estoy en edad como para… supongo que los jóvenes tendrán que lidiar con ellas pero, voy de salida. Por decisión no tendré la experiencia de trabajar para una plataforma. Los de la vieja escuela también tendrán que lidiar con ese trato que dan las plataformas porque es lo que hay. Tengo un historial que me hace quedarme en el cine (de pantalla grande)”.