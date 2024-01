Ap

La Jornada

Miércoles 10 de enero de 2024

Los Ángeles. La temporada de premios de Hollywood puede parecer un poco autocomplaciente, pero algunas de las más grandes estrellas de cine se reunieron para homenajear a Mel Brooks, Angela Bassett y la editora de cine Carol Littleton, a quienes les fueron entregadas estatuillas honorarias del Óscar en una cena privada y no televisada en Los Ángeles con una gala casi tan estelar como la entrega de premios.

Michelle Satter, fundadora y directora de los programas para artistas del Instituto Sundance, también recibió el Premio Humanitario Jean Hersholt en un evento anual organizado por la Junta de Gobernadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas para reconocer destacadas trayectorias y contribuciones a la industria.

Los Premios de los Gobernadores formaban parte de la ceremonia televisada de los Óscar, pero se convirtieron en un acto aparte en 2009, con homenajes sinceros de algunos de los colaboradores más queridos de los homenajeados y sin limitaciones de tiempo para los discursos.

La mayoría de los galardonados de los premios honoríficos de la academia no han ganado el Óscar en competencia, pero Brooks es una excepción. Obtuvo una estatuilla por guion original con The Producers (Los productores). En esa ceremonia, en 1969, dijo que quería agradecer a la academia de ciencias y artes y al dinero por este maravilloso premio .

El cineasta, de ahora 97 años, comenzó su carrera escribiendo para Your Show of Shows, de Sid Caesar, y durante los siguientes 70 años dirigió, actuó, produjo cine, televisión y teatro en Broadway y escribió libros, incluidas sus memorias, recientemente. Es uno de los raros EGOT (artistas que han ganado premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony).

Además, recibió otras dos nominaciones al Óscar por escribir la letra de la canción Blazing Saddles, de John Morris, y otra por el guion de Young Frankenstein (El joven Frankenstein), que compartió con Gene Wilder.

Bassett, de 65 años, cuyos créditos incluyen Boyz N the Hood (Los chicos del barrio, Malcolm X, Waiting to Exhale (Esperando un respiro) y How Stella Got Her Groove Back (Cómo Stella recuperó la marcha), recibió su primera nominación al Óscar por su interpretación de Tina Turner en What’s Love Got to Do with It (Tina) y su segunda el año pasado por encarnar a la reina afligida en Black Panther: Wakanda Forever (Black Panther: Wakanda por siempre).