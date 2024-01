Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de enero de 2024, p. 9

Madrid. La cantante irlandesa Sinéad O’Connor murió por causas naturales en julio pasado en su casa del sur de Londres, según el dictamen del forense dado a conocer ayer.

“La señora O’Connor murió por causas naturales. Por lo tanto, el caso queda cerrado”, indica el comunicado del tribunal forense de Southwark.

La BBC recuerda que el día después de que se anunciara la muerte de la artista, la policía señaló que no trataba el caso como un suceso que no fuese natural.

La cantante se había mudado recientemente a Londres y tuiteó a principios de ese mes que había estado fuera durante 23 años.

De 56 años, Sinéad falleció sólo año y medio después de que su hijo de 17 años se suicidase. O’Connor alcanzó la fama con la publicación del disco I Do Not Want What I Haven't Got, editado en 1990.